Maria Zaharova kommentoi Suomen keskustelua miinoista

Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Maria Zaharova on ottanut kantaa jalkaväkimiinojen kieltoon, johon liittyen Suomessa on virinnyt keskustelu irtautua Ottawan sopimuksesta, jotta henkilömiinoja voisi tarvittaessa käyttää itärajan turvaamiseen. Debatti ei ole jäänyt huomaamatta Kremlissä.

– Olemme panneet merkille vaarallisen suuntauksen länsimaissa, kuten Latviassa, Virossa, Suomessa ja Liettuassa, muuttaa kantaansa Ottawan sopimukseen.

– Tämä voi edelleen heikentää kansainvälistä asevalvontajärjestelmää, Zaharova sanoi keskiviikkona lehdistötilaisuudessa.

Venäjä ei ole liittynyt Ottawan sopimukseen.

Lisäksi Zaharova kertoi ulkoministeriön huomioineen uutisen, jonka mukaan Yhdysvallat toimittaa henkilömiinoja Ukrainalle. Zaharovan mukaan tämä vahvistaa ministeriön aiemman analyysin siitä, että ”Ukrainaan pumpataan ulkomaisia aseita ja kalustoa”.

– Yhdysvallat rohkaisee Kiovaa rikkomaan Ottawan sopimusta, Zaharova sanoi.

Hyökkäyssodan loppumisesta tiedottaja kertoi Venäjän kannan olevan, että rauhan täytyy tapahtua Vladimir Putinin ehtojen mukaan.

💬 #Zakharova: We note the dangerous trend in other Western countries, including Latvia, Estonia, Finland, and Lithuania to revise their positions regarding the Ottawa Convention.

— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) December 11, 2024