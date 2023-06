Maria Ohisalo kehottaa keräämään kannattajakortteja Pekka Haavistolle

Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo ilmaisee tiedotteessa vahvan tukensa Pekka Haavistolle, joka tiedotti torstaina pyrkivänsä presidentiksi valitsijayhdistyksen kautta vuoden 2024 presidentinvaalissa.

– On aivan valtavan hienoa, että Pekka Haavisto on käytettävissä Suomen seuraavaksi presidentiksi. Pekka on kokenut ulkopolitiikan konkari, jonka kansainväliset verkostot ovat omaa luokkaansa. Hän pystyy pitämään pään kylmänä ja näkee kauas, Ohisalo sanoo.

– Pekka vei ulkoministerinä Suomea Natoon ja hänen määrätietoista otettaan tarvitaan tulevinakin vuosina, sillä Venäjä sotii yhä Ukrainassa ja maailmassa on monenlaista epävakautta, hän jatkaa.

Puheenjohtajan mukaan on tärkeää, että Haavisto saa kerättyä tukea laajasti eri puolueista ja kansanryhmistä. Hän korostaa tiedotteessaan presidentin asemaa päivänpolitiikan yläpuolella.

– Näinä aikoina Suomi tarvitsee johtajan, joka kykenee yhdistämään kansaa ja luomaan turvallisuuden tunnetta, Ohisalo sanoo.

– Tuleva kesä on erinomainen hetki lähteä keräämään ehdokkuuden mahdollistavia kannattajakortteja turuilla, toreilla, festareilla ja kylätapahtumissa. Tehdään Pekka Haavistosta Suomen seuraava presidentti, vihreiden väistyvä johtaja päättää.