Maria Ohisalo: Ilmoitan ensi viikolla, haenko jatkoa vihreiden johdossa

Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo ei ole vielä päättänyt, aikooko hän hakea jatkoa puolueen puheenjohtajan tehtävissä ensi kesän puoluekokouksessa.

Vihreiden julkaiseman tiedotteen mukaan Ohisalo ilmoittaa jatkoaikeistaan pääsiäisen jälkeen.

Vihreiden kannatus jäi eduskuntavaaleissa tasan seitsemään prosenttiin. Pudotusta edellisten eduskuntavaalien tuloksesta oli peräti 4,5 prosenttiyksikköä.

Ohisalon mukaan vihreillä on ”äärimmäisen korkea” kynnys lähteä mukaan seuraavaan hallitukseen.

– Vaalitulos oli vihreiden osalta valtava tappio. Siitäkin huolimatta aiomme olla vastavoima sisäänpäinkääntyneelle, ihmisiä erottelevalle ja ympäristöä tärvelevälle politiikalle. Näen itse, että hallitukseen lähtemisen kynnys on äärimmäisen korkea. Emme lähde hallitukseen, joka leikkaa koulutuksesta, jarruttaa ilmastokriisin ja luontokadon torjunnassa tai lisää eriarvoisuutta. Vihreät ei suostu viherpesemään sellaisen hallituksen politiikkaa, Ohisalo toteaa.

Ohisalo korostaa, että tappio on samaan aikaan tilaisuus puolueelle uudistaa itseään.

– Tappiossa on aina hopeareunus, sillä se pakottaa uudistumaan. Vihreiden on pystyttävä tarjoamaan tulevaisuusvisio, joka puhuttelee ihmisiä. Olemme puolueena saavuttaneet pohjakosketuksen, nyt on aika sisuuntua ja nousta tästä ylöspäin, Ohisalo korostaa.