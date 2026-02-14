Marco Rubiolta lupaus: USA ei ole hylkäämässä Eurooppaa

Yhdysvallat ei ole hylkäämässä transatlanttista kumppanuutta Euroopan kanssa, Yhdysvaltojen ulkoministeri Marco Rubio lupasi lauantaina Münchenin turvallisuuskonferenssissa pitämässään puheessa.

Rubion mukaan uutisotsikoissa on esitetty väitteitä transatlanttisen aikakauden päättymisestä. Tämän skenaarion hän tyrmäsi suorasanaisesti.

Mainos - sisältö jatkuu alla

– Olkoon se tiedossa, että tämä ei ole tavoitteemme ja toiveemme. Meidän amerikkalaisten koti on läntisellä pallonpuoliskolla, mutta tulemme aina olemaan Euroopan lapsia, Rubio totesi.

– Olen täällä tänään tehdäkseni selväksi, että Amerikka kartoittaa polkua kohti uutta vaurauden vuosisataa, ja että jälleen kerran haluamme tehdä sen yhdessä kansanne, rakkaat liittolaiset ja vanhimmat ystävämme.

Rubio painotti, että Yhdysvallat ja Eurooppa ovat osa yhteistä läntistä sivilisaatiota, jotka kuuluvat yhteen. Samasta syystä amerikkalaisten neuvot eurooppalaisille kuulostavat välillä suorilta ja kiireisiltä, ja presidentti Donald Trump vaatii Euroopan mailta vakavuutta ja vastavuoroisuutta.

Kyse on Rubion mukaan siitä, että Yhdysvallat välittää Euroopasta.

– Ja jos olemme välillä eri mieltä, erimielisyytemme johtuvat syvästä huolestamme Eurooppaa kohtaan, johon olemme yhteydessä ei pelkästään taloudellisesti ja sotilaallisesti, vaan myös henkisesti ja kulttuurillisesti. Haluamme Euroopan olevan vahva, Rubio linjasi.

Ulkoministeri painotti myös, että Yhdysvallat ei halua irtautua, vaan elvyttää vanhan ystävyyden ja maailmanhistorian suurimman sivilisaation. Tämä kuitenkin vaatii uudistustyötä.

– Meidän ei tarvitse hylätä vanhaa kansainvälisen yhteistyön järjestelmää, jonka loimme, eikä meidän tarvitse purkaa vanhan järjestyksen globaaleja instituutioita, jotka rakensimme yhdessä. Mutta ne on uudistettava. Ne on uudelleenrakennettava, Rubio linjasi.

Financial Timesin mukaan turvallisuuskonferenssin puheenjohtaja Wolfgang Ischinger kutsui Rubion puhetta sovittelevaksi, joka sai salissa aikaan helpotuksen huokauksen.

Poimintoja videosisällöistämme

Ischingerin mukaan Rubion puhe kuulostikin puheelta, jollaisia hänen edeltäjiltänsä on totuttu menneinä vuosikymmeninä kuulemaan.

Rubio kuitenkin nosti puheessaan esille myös ajatuksia, joita varapresidentti JD Vance listasi edellisessä konferenssissa pitämässään puheessa. Rubio muun muassa varoitti massamaahanmuutosta ja tuomitsi fossiilisia polttoaineita vastustavan ”ilmastokultin”.

Kaikkia puhe ei miellyttänyt. Erään saksalaisdiplomaatin mukaan puhe oli suunnattu enemmän kotimaiselle yleisölle kuin Euroopalle. Tällaista puhetta ei hänestä kaivattu.

SWP-ajatuspajan Pia Fuhrhopin mukaan puhe olikin hämäävä: Se vaikutti pintapuolisesti kohteliaalta, mutta tavoitteena oli raahata Eurooppa ”maga”-ajattelutapaan.

Toinen eurooppalaisdiplomaatti harmitteli, että Rubio ei käsitellyt puheessaan lainkaan Euroopassa käytävää suursotaa.

Mainos - sisältö jatkuu alla

– Se oli ”magaa” ilman mitään yksityiskohtia. Ei mainintaa Ukrainasta, ei mainintaa Venäjästä, hän harmitteli.

Saksan kansanedustaja Jürgen Hardt suhtautui Rubion viestiin hieman positiivisemmin.

– Rubio uskoo edelleen Natoon, mikä on positiivinen asia. Me eurooppalaiset emme kuitenkaan ryhdy amerikkalaisten kulttuurisotiin, hän pohti.