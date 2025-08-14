Mandatumin tulos sukelsi 55 prosenttia, asiakasvarat silti ennätyksessä

Finanssiyhtiö Mandatumin huhti-kesäkuun tulos ilman veroja laski 55 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja oli 34,2 miljoonaa euroa.

Yhtiön mukaan lasku johtui heikentyneestä nettorahoitustuloksesta, jota painoi etenkin vakuutussopimusvelan diskonttauksessa käytettävien pitkien korkojen lasku.

Mandatumin hallinnoitavat asiakasvarat kasvoivat 11 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajasta ja olivat ennätystasolla: 14,4 miljardia euroa, vaikka heikentynyt Yhdysvaltain dollari painoi asiakasvaroja myös toisella neljänneksellä.

Yhtiön palkkiotulos kasvoi hallinnoitavien asiakasvarojen kasvun ja parantuneen kulutehokkuuden myötä 26 prosenttia ja oli 18,5 miljoonaa euroa.

– Markkinahermoilu näkyi Mandatumin toisella neljänneksellä erityisesti asiakkaiden varovaisuutena. Käänne positiiviseen oli kuitenkin huhtikuun jälkeen selkeä, ja touko-kesäkuu olikin taas asiakasaktiviteetiltaan hyvä, Mandatumin toimitusjohtaja Petri Niemisvirta kommentoi tulosta osavuosikatsauksessa.

– Mandatumin Q2 oli tuloksellisesti selvästi odotuksiamme vaisumpi. Tämä selittyi konsernin sijoitustoiminnan tuloksella, joka laski arviotamme enemmän markkinakorkojen muutoksista johtuen. Tämä on kuitenkin merkitykseltään hyvin vähäistä erän heiluessa kvartaaleittain. Yhtiön kannalta keskeinen varainhoitotuotteiden myynti sujui yhä hyvin, vaikka nettomerkinnät jäivätkin edelliskvartaalien erinomaisista luvuista, tulosta kommentoivat analyysiyhtiö Inderesin analyytikot Kasper Mellas ja Sauli Vilen Inderesin aamukatsauksessa.

Mandatum pitää tämän vuoden näkymänsä ennallaan: palkkiotuloksen odotetaan kasvavan viime vuodesta.

Mandatum asetti kesäkuussa uudet, strategiaansa tukevat taloudelliset tavoitteet vuosille 2025–2028. Yhtiö tavoittelee yli 20 prosentin oman pääoman tuottoa, yli 10 prosentin pääomakevyen liiketoiminnan keskimääräistä tuloskasvua ennen veroja sekä yli miljardin euron kumulatiivista voitonjakoa osakkeenomistajille vuosilta 2025-2028.