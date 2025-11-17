Maksatko kaupassa näin? Rahasi voivat olla vaarassa

Tietoturva-asiantuntija ja tietokirjailija Petteri Järvinen suosittelee puhelimen lähimaksua kaupan maksupäätteellä.
– Turvallisempaa, koska ei tarvitse syöttää pin-koodia, Järvinen kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.
Hän viittaa Ylen uutiseen. Sen mukaan taskuvarkaat ovat keksineet uuden kikan ihmisten rahojen viemiseksi. Kikka toimii niin, että ensin taskuvarkaat urkkivat olan yli, kun potentiaalinen uhri on näppäilemässä tunnuslukuaan maksupäätteelle.
Pian sopivan hetken tullen varkaat vievät uhrin kortin, lompakon tai käsilaukun ja käyvät nostamassa kortilta rahaa äskettäin urkkimansa tunnusluvun avulla.
Eräs keskustelija huomauttaa Järviselle, että kaikissa tilanteissa puhelimen lähimaksu ei ole vaihtoehtona. Jatkuva puhelimen lähimaksuun turvautuminen voi johtaa myös siihen, että pian henkilö ei muista maksukorttinsa tunnuslukua edes itse.
– Bensa-automaateilla pitää joskus maksaa kortilla, ja silloin pin-koodin muistaminen on tosiaan vaikeaa, Järvinen myöntää.
