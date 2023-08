Mafian superpomo: Tunnen itseni kunnian mieheksi

– Tunnen itseni kunniamieheksi muiden silmissä. … En mafiosona. Cosa Nostrasta olen kuullut lehdistä. En halua olla supermies tai ylimielinen, mutta saitte minut kiinni sairauteni takia, sanoi Matteo Messina Denaro ensimmäisessä kuulustelussaan tammikuussa tapahtuneen pidätyksen jälkeen 13. helmikuuta

– En kadu koskaan, hän totesi Giornale di Sicilian mukaan.

Kuulustelussa mafiapäällikkö kiistää syyllistyneensä joukkomurhiin ja huumekauppaan, mutta myönsi olleensa kirjeenvaihdossa Cosa Nostran entisen päälliköiden päällikön Bernardo Provenzanon kanssa.

Italian puolisotilaallinen poliisi karabinieerit pidättivät Messina Denaron 30 vuoden piileskelyn jälkeen Palermossa yksityisklinikalta 16. tammikuuta.

Messina Denaro on syntynyt vuonna 1962. Hänen isänsä oli Castelvetranon mafiaperheen päällikkö Francesco ”don Ciccio” Messina Denaro. Messina Denaro kuuluu entisten päälliköiden päällikköjen Salvatore ”Totò” Riinan ja Bernardo ”don Binnu” Provenzanon mafiasukupolveen. Häntä pidetään myös Trapanin provinssin mafiajohtajana ja kiistattomana edustajana Cosa Nostran toimintaa ohjanneessa komissiossa.

Matteo Messina Denaro loi mafian, joka soluttautui Trapanin talouteen, yrityksiin ja pankkeihin tehdäkseen siitä ns. yrittäjämafian. Tämän vahvistavat miljardien eurojen omaisuustakavarikot, joissa on ollut hänen sormensa pelissä.

”Trapanin mafia on nyt yritysten sisällä, se on itse yritys, johon valittiin poliitikkoja, nykyään se valitsee mafiosoja, joista on määrä tulla poliitikkoja, ja sitä edustavat yrittäjätaidot omaavat mafiosot ja yritysjohtajat”, kirjoitti Giornale di Sicilia viime vuoden kesäkuussa.

Matteo Messina Denaro on itse kehuskellut, että hän yksin on täyttänyt kokonaisen hautausmaan murhillaan – mukaan lukien vuoden 1993 Cosa Nostran järjestämät pommi-iskut Roomassa, Milanossa ja Firenzessä.

Yhdysvaltain huumevirasto DEA ja liittovaltion poliisi FBI pitävät mafiapomoa yhtenä maailman suurimmista huumekauppiasta. Italiassa hän oli sisäministeriön etsityimpien rikollisten listan numero yksi.

Messina Denaro kuului Cosa Nostran korkeimpaan johtoon yli 20 vuotta. Hän kuului muun muassa Cosa Nostran toimintaa ohjaavaan komissioon, joka päätti mafianvastaisten tuomareiden Giovanni Falconen ja Paolo Borsellinon murhista sekä Roomassa, Firenzessä ja Milanossa tehdyistä terrori-iskuista 1990-luvun alussa.

Häntä epäillään lisäksi jopa sadasta murhasta joko tekijänä tai toimeksiantajana. Mafiapomo on tuomittu poissaolevana useisiin elinkautisiin vankeusrangaistuksiin.

Mittavan omaisuutensa Messina Denaro on ansainnut etupäässä huumekaupalla. Yhdysvaltain liittovaltion poliisi FBI piti häntä yhtenä maailman suurimmista huumekauppiaista.

Hänellä ja Cosa Nostralla on läheiset yhteistyösuhteet Italian muiden voimakkaiden mafiajärjestöjen Calabrian ’ndranghetan ja Campanian maakunnan camorran kanssa. Niin ikään mafiapomolla on ollut liikesuhteet Kolumbian ja Meksikon huumekartellien kanssa.

Italian mafian vastainen virasto (Direzione investigativa antimafia, DIA) takavarikoi Messina Denaron bulvaaniksi epäilyltä liikemieheltä varallisuutta syyskuussa 2013 yli 700 miljoonaa euroa. Liikemies sijoitti superpomon varoja muun muassa kauppaketjuun, kiinteistöihin ja tontteihin.

Vuoden 2013 huhtikuussa niin ikään Messinan Denaron bulvaaniksi epäillyltä liikemieheltä takavarikoitiin omaisuutta 1,3 miljardia euroa. Näitä varoja oli sijoitettu vaihtoehtoisen energiantuotantoon, varsinkin tuulivoimahankkeisiin sekä huomattavaan kiinteistömassaan.