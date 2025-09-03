Maavoimiin laaja uudistus, tulivoimaa ja liikkuvuutta vahvistetaan

Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) toteaa hallituksen tehneen tiistaina päättyneessä budjettiriihessä Suomen turvallisuuden kannalta tärkeitä ja kauaskantoisia päätöksiä.

– Venäjän muodostaman uhan torjuminen vaatii meiltä puolustuskykymme laaja-alaista kehittämistä. Riihen päätöksillä käynnistyy massiivinen kokonaisuus, maanpuolustuksen uudistus, Häkkänen kirjoittaa X:ssä.

Vuoden 2026 talousarvioesityksessä avataan vuosille 2026–2036 uudet kuuden miljardin euron tilausvaltuudet, joiden avulla aloitetaan mittavat kalusto- ja materiaalihankinnat.

– Tuomme Maavoimien liikkuvuuden, tulivoiman ja muut kyvyt nykyajan vaatimusten tasalle, puolustusministeri sanoo.

Antti Häkkänen kuvailee hallituksen päätöstä historialliseksi investoinniksi, joka osoittaa selkeää tahtotilaa turvata Suomen itsenäisyys ja kansallinen turvallisuus arvaamattomassa toimintaympäristössä.

Maavoimien materiaalinen kehittäminen kattaa joukkoliikkuvuuden, tiedustelun, tulenjohtokyvyn ja panssarintorjunnan parantamisen. Samalla modernisoidaan tykistöä, päivitetään raketinheittimiä ja vahvistetaan huoltojoukkojen suorituskykyä. Myös merivoimien ja ilmavoimien komentopaikkaratkaisut, viestijärjestelmät ja ilmapuolustuskyky kuuluvat kokonaisuuteen.

– Tärkeää on myös miehittämättömien ilma-alusten torjuntakyvyn kehittäminen sekä ilmapuolustusohjusten hankinta, jotka vastaavat nykyaikaisen sodankäynnin haasteisiin, Antti Häkkänen kirjoittaa blogissaan.

Puolustusvoimien yhteisten asejärjestelmien kehittäminen sisältää ampumatarvikehankintoja, mukaan lukien tykistön, raketinheittimistön, ilmasta-maahan -järjestelmät ja meritorpedot.

– Tämä kokonaisuus ei ole vain tekninen uudistus – se on strateginen investointi Suomen tulevaisuuteen. Vahva puolustuskyky on perusta, jonka varaan rakennamme turvallisen yhteiskunnan. Uhkaympäristöstä johtuen pidän kriittisen tärkeänä, että saamme nyt maapuolustuksen merkittävän vahvistamisen käyntiin, Häkkänen toteaa.