Maavoimat sulkee ensi viikolla kokonaisen moottoritien

Maavoimien valmiusyksiköt harjoittelevat ensi viikolla Kaakonkulman alueella.

Etelä 2/24 -harjoitukseen osallistuu tiedotteen mukaan yhteensä noin 1 700 henkilöä ja noin 300 ajoneuvoa.

Harjoitusjoukot toimivat puolustusvoimien harjoitus- ja ampuma-alueiden lisäksi yleisillä paikoilla. Harjoitus sulkee esimerkiksi moottoritien. Valtatie 7 on suljettu harjoituksen aikana Kattilaisen liittymän ja Vaalimaan liittymän väliseltä osuudelta 22.7. klo 8 – 30.7. klo 16. Harjoitusjoukkoja kalustoineen näkyy myös muilla yleisillä teillä joukkojen suorittaessa meno- ja paluumarsseja.

Valtatie 7:n suljetulle osuudelle on viitoitettu kiertotie 170.

Maavoimat kertoo, että harjoituksessa kehitetään valmiusyksiköiden kykyä yhteistoimintaan puolustushaarojen, Rajavartiolaitoksen ja muiden viranomaisten kanssa.

Ulkopoliittisen instituutin johtava tutkija Charly Salonius-Pasternak sanoo viestipalvelu X:ssä, että moottoritien sulkeminen koko viikoksi on ainutlaatuista.

Harjoitus hänen mukaansa osoittaa, että Venäjän tärkeintä potentiaalista etenemisakselia Suomeen voidaan puolustaa nopeasti yhteisellä monikerroksisella toiminnalla. Hyökkääjä voidaan pysäyttää ja tuhota valtatien pituudella.

Salonius-Pasternak toteaa, että harjoituksella Suomi osoittaa olevansa 100 prosenttisen sitoutunut liittouman rajojen puolustamiseen.

