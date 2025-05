”Määräaikainen työsuhde on parempi kuin ei työtä lainkaan”

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, kansanedustaja Pia Kauma kritisoi väitettä, jonka mukaan Petteri Orpon (kok.) johtaman hallituksen politiikka laskisi syntyvyyttä. Hän pitää väitettä vastuuttomana.

Kauma huomauttaa viestipalvelu X:ssä, että hallitus edistää työn tekemistä. Hän on liittänyt päivityksen yhteyteen kuvakaappauksen Helsingin Sanomien uutisesta, jossa asiantuntijat arvioivat työelämään tehtävien muutosten laskevan entisestään jo nyt alhaista syntyvyyttä.

Helsingin Sanomien jutussa käsitellään hallitusohjelmaan tehtyä kirjausta, joka sallisi määräaikaisten työsopimusten aiempaa laajempaa sopimista ilman erikseen perusteltua syytä. Tällä hetkellä työnantajan on perusteltava työsuhteen määräaikaisuus. Lakimuutosta valmistellaan parhaillaan.

Kansanedustajan mukaan lakimuutosta arvioidaan liian yksipuolisesti. Sen tavoitteena on helpottaa työn tekemistä, hän sanoo.

– Määräaikainenkin työsuhde on parempi kuin ei työsuhdetta lainkaan, kirjoittaa Kauma.

Hän huomauttaa, että tulevaisuuden työtilanteesta ei koskaan voi olla varma. Eikä näin ole ollut koskaan aiemminkaan, Kauma kirjoittaa.

– Silti lapsia on hankittu ja perheitä perustettu. Jos on valmis avoimin mielin tekemään mitä tahansa laillista työtä, tulevaisuus on valoisa. Niin olen itse toiminut, kansanedustaja kertoo.