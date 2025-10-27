Maanteillä siirrytään talvirajoituksiin – näin nopeudet laskevat

Maanteillä siirrytään tällä viikolla talvinopeusrajoituksiin. Väylävirasto kertoo asiasta tiedotteessa.

Talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoitukset otetaan käyttöön Suomessa tällä viikolla pääasiallisen vaihtopäivän ollessa keskiviikko 29. lokakuuta. Rajoitukset vaihdetaan viimeistään perjantaina 31. lokakuuta. ELY-keskukset tekevät alueelliset päätökset talvikauden nopeusrajoituksista, ja nopeusrajoitusmerkkien vaihdot voi aloittaa jo maanantaina 27. lokakuuta jos paikalliset olosuhteet sitä edellyttävät.

Maanteillä nopeusrajoitukset lasketaan pääosin 80 kilometriin tunnissa, joillakin tieosuuksilla 70 kilometriin tunnissa. Moottoriteillä nopeusrajoitukset laskevat 100 kilometriin tunnissa. Viime vuosien tapaan Fintraffic voi kuitenkin käyttää vaihtuvien nopeusrajoitusten moottoriteillä 120 kilometrin tuntinopeusrajoitusta aina marraskuun loppuun asti, jos sää- ja keliolot sekä tiekohtainen nopeusrajoitus sen sallivat.

– Tien korkea turvallisuustaso tai pienet liikennemäärät mahdollistavat joitakin poikkeuksia talvirajoitusten pääsääntöihin. Esimerkiksi sadan kilometrin nopeusrajoitus voi jäädä voimaan maanteillä, joissa ajosuunnat on erotettu toisistaan kaiteella, kertoo tieliikenteen ohjauksen asiantuntija Tuomas Österman Väylävirastosta tiedotteessa.

Normaaleihin nopeusrajoituksiin palataan tavallisesti taas huhtikuun alkupuolella, kun päivät pitenevät ja ajokelit paranevat.

Talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoitukset pienentävät onnettomuusriskiä, joka muuten kohoaisi pimeällä kaksinkertaiseksi ja liukkaalla moninkertaiseksi verrattuna päivänvalossa ja sulalla kelillä ajamiseen.

Kesäajan päättymisen jälkeen suuri osa liikkumisesta tapahtuu pimeällä, ja siksi talvikauden nopeusrajoituksiin siirrytään lokakuun lopussa, vaikka varsinaiset talvikelit antaisivatkin vielä odottaa itseään.

Jos pimeyteen yhdistetään vielä vesi- tai räntäsade, voi näkyvyys olla ajoittain erittäin huono. Silloin muita tielläliikkujia, kuten kävelijöitä ja pyöräilijöitä, on vaikeampi erottaa. Kaasujalan keventäminen ratin takana auttaa tähänkin ongelmaan.

– Alempi ajonopeus antaa kuljettajalle enemmän aikaa havaita ja toimia yllättävissäkin tilanteissa. Suurin sallittu nopeus ei useinkaan ole sama asia kuin turvallinen ajonopeus, etenkään talvikaudella. On parasta höllätä kaasua entisestään, jos olosuhteet sitä edellyttävät, sanoo tieturvallisuuden johtava asiantuntija Noora Airaksinen Väylävirastosta.

Nopeusrajoituksien noudattaminen on tärkeää paitsi liikenneturvallisuuden takia, mutta myös siksi, että ajettaessa nastarenkailla päällysteen kuluminen kiihtyy jo ajonopeuden ylittäessä 80 kilometriä tunnissa. Talvikauden alennettujen rajoitusten myötä myös polttoaineenkulutus ja päästöt vähenevät.

– Ajomatkaan on yksinkertaisesti varattava enemmän aikaa. Varmista myös, että auton alla on keliin sopivat renkaat ja että takavalotkin varmasti palavat myös hämärässä ja huonolla ajokelillä. Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kannattaa puolestaan kiinnittää heijastimet viimeistään nyt sekä hoitaa pyörän valot kuntoon, etuvalon lisäksi myös pakollinen punainen takavalo, Airaksinen muistuttaa.