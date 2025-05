Maanpetoksesta syytetyt yrittivät rakentaa salaista armeijaa Viroon

Virossa on käynnissä oikeudenkäynti, jossa kahta miestä syytetään maanpetoksesta. Henkilöt ovat Aivo Peterson ja Dmitri Roots. He vaikuttivat Petersonin perustamassa Koos-nimisessä poliittisessa liikkeessä, joka pyrki edistämään Venäjän ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa tukevia narratiiveja Virossa.

Miesten toiminnasta on paljastunut oikeudenkäynnissä uusia tietoja, kertoo Postimees.

Viron valtionsyyttäjä Triinu Olev-Aasin mukaan maanpetoksesta syytetyt yrittivät perustaa Viroon niin sanottua ”siviilipuolustusyksikköä”. Syyttäjän mukaan todisteet vahvistavat sen, että yksikön tarkoituksena oli toimia ikään kuin vaihtoehtona Viron puolustus- ja turvallisuusrakenteille.

Yksikön toimintaan oli syyttäjän mukaan tarkoitus houkutella henkilöitä, joilla on aselupa. Ryhmä oli kasannut myös luetteloa armeijan ja puolustusvirastojen entisistä työntekijöistä. Toiminta haluttiin laajentaa kaikkiin Viron kuntiin.

Rinnakkaisen ja salaisen armeijan rakentaminen aloitettiin syyttäjän mukaan marraskuussa 2022. Sitä olivat perustamassa myös Koos-liikkeen aktiivit Eduard Fedotov ja Julia Smoli.

– Peterson ilmaisi toistuvasti keskusteluissaan Fedotovin kanssa, että yksikön tehtävänä on huolehtia turvallisuudesta, järjestää puolustusta ja täyttää armeijan rooli tilanteessa, jossa syntyy valtatyhjiö, valtionsyyttäjä kertoo Postimees -lehden mukaan.

Aloitteentekijänä ”siviilipuolustusyksikön” perustamisessa toimi syyttäjän mukaan Peterson, joka on entinen rajavartija. Syyttäjä toteaa, että Petersonilla on yli kymmenen vuoden kokemus poliisi- ja rajavartiolaitoksesta, joten hänellä oli tieto siitä, että Viron lain mukaan maanpuolustuksen järjestäminen on valtion vastuulla.

– Syyttäjänviraston arvion mukaan tämä todistaa, että Petersonin tavoitteena oli luoda väestönsuojeluyksikkö rinnakkaiseksi rakenteeksi maanpuolustukseen osallistuville organisaatioille, valtionsyyttäjä kertoo.

Syytteen mukaan rinnakkaisarmeijan perustajat olivat olleet yhteydessä muun muassa Venäjän sotilastiedustelu GRU:hun kytköksissä oleviin henkilöihin. Heiltä pyydettiin ohjeita ja apua ”siviilipuolustusyksikön” perustamiseen.

Peterson on kertonut oikeudenkäynnissä, että yksikön tarkoituksena oli suojella väestöä ja jakaa hyväntekeväisyysapua hätätilanteissa. Valtionsyyttäjän mukaan tämä on vain peitetarina, jolla peiteltiin todellisia aikomuksia.

Valtionsyyttäjä viittasi oikeudenkäynnin suljetussa istunnossa asiantuntijaan, joka kertoi, että Venäjä on käyttänyt muualla vastaavanlaisia puolisotilaallisia yksiköitä yhteiskunnan horjuttamiseen. Esimerkiksi vuonna 2014 Ukrainassa nämä ryhmät osallistuivat viranomaisten hallinnassa olleiden rakennusten valtaamiseen.

Valtionsyyttäjä vaatii Aivo Petersonille 17 vuoden ja Dmitri Rootsille 13 vuoden vankeustuomiota maanpetoksesta.