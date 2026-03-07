Maanalaiset ohjuskaupungit muuttuivat heikkoudeksi

Pitkien bunkkeritunnelien ohjuskaupungeissa on ollut jonoittain ohjusrekkoja laukaisualustoineen, jotka on ajettu ulos laukaisua varten.

Liikkuvuudella Iran taas pyrki piilottelemaan ohjuksia vihollisiltaan siirtämällä niitä ja niiden laukaisujärjestelmiä varastointipaikasta toiseen.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Iranin oli tarkoitus suojata ohjuksiaan tuholta, mutta Israelin ja Yhdysvaltojen ilmaiskut osoittavat strategian epäonnistuneen, kirjoittaa Wall Street Journal (WSJ).

Ilmaiskut alkoivat 28. helmikuuta ja Iran ehti laukaista yli 500 ohjusta kohti Israelia, Yhdysvaltojen tukikohtia ja eri puolille Persianlahtea. Tämän jälkeen laukaisutahti alkoi vähentyä.

Satelliittikuvat näyttävät tuhottujen Iranin ohjus- ja laukaisujärjestelmien täplittävän ”ohjuskaupunkien” sisäänkäyntien ympäristöä. Lisäksi osa Iranin ohjuksista on hautautunut pommituksissa maanalaisiin varastoihinsa.

Nyt israelilaiset ja amerikkalaiset lennättävät hidasliikkeistä valvontalentokonetta ohjuskaupunkien yläpuolella. Liittolaisten hävittäjät tai lennokit iskevät heti, kun iranilaisten taholta näkyy liikettä. Koska Iranin ilmapuolustus on pääasiassa tuhottu, ohjuskaupungit ovat turvattomia.

Iranin iskukyky on heikentynyt nopeasti

Poimintoja videosisällöistämme

Yhdysvaltain sotatoimialueen päämaja U.S. Central Command kertoi keskiviikkona, että Iranin ohjuslaukaisujen määrä väheni 86 prosenttia neljässä päivässä.

Yhdysvalloille on äärimmäisen tärkeää saada tuhottua tai ainakin lamautettua Iranin ohjusiskukyky sodan alkuvaiheessa ennen kuin sen valtavat ohjusvarastot uuvuttaisi amerikkalaisten ilmatorjunnan.

– Metsästämme Iranin viimeisiä jäljellä olevia ballististen ohjusten laukaisujärjestelmiä tuhotaksemme sen ballistisen iskukyvyn jäänteetkin. Olemme havainneet Iranin kyvyn iskeä kumppaneitamme vastaan vähentyneen, sanoi Yhdysvaltain Lähi-idän-joukkojen komentaja amiraali Brad Cooper lehdistötilaisuudessa 3. maaliskuuta.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Analyytikot arvioivat, että suurin osa Iranin jäljellä olevasta pitkän ja keskipitkän kantaman ohjusarsenaalista on jumissa maanalaisissa bunkkereissaan. Näiden sijainnit taas ovat pääasiassa Israelin ja Yhdysvaltojen tiedossa.

– Aiemmin liikkuva ja vaikeasti havaittava ei ole enää liikkuva ja lisäksi helpommin osuttavissa, sanoi asesulkututkimukseen erikoistuneen James Martin Center for Nonproliferation Studies-tutkimusjärjestön tutkija Sam Lair WSJ:lle.

Ilmapommitusten alussa Yhdysvallat käytti bunkkeripommeja romahduttaakseen ohjuskaupunkien sisäänkäynnit ja aiheuttaakseen tuhoa maanalaisrakenteissa. Nyt iskujen keskittyminen Iranin maanpäällisiin kohteisiin kertoo amerikkalaisten bunkkeripommivarantojen rajallisuudesta ja mahdollisten kohteiden lukuisuudesta.