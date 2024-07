Maailman harvinaisin valas löytyi: Ei ole koskaan nähty elävänä

Maailman harvinaisimmasta valaasta saatiin seitsemäs havainto, kun Mesoplodon traversii -lajin edustaja löytyi kuolleena rannalta Uuden-Seelannin kaakkoisosassa.

Uuden-Seelannin valtion suojeluvirasto kertoo sivuillaan, että se sai heinäkuun alkupuolella tiedon noin viisi metriä pitkästä nokkavalaasta, joka oli löydetty hengettömänä rannalta Otagon piirikunnassa.

Nyt, kun talteen saatu valas on tutkittu, alkaa varmistua, että kyseessä on äärimmäisen harvinaisen lajin urospuolinen edustaja. Mesoplodon traversiilla ei ole suomenkielistä nimeä. Se on englanniksi spade-toothed whale: vapaasti suomennettuna siis lapiohammavalas tai kuokkahammasvalas.

Niistä on 1800-luvulta alkaen saatu vain kuusi havaintoa. Ensimmäinen tehtiin vuonna 1870-luvulla, kun Chathamsaarilta löydettiin valaan alaleuka ja kaksi hammasta. 1990-luvulla tehtiin myös luulöytöjä. Vuonna 2010 Uudesta-Seelannista löydettiin kuolleina 5,3-metrinen naaras ja 3,5 metriä pitkä nuori uros. Näistä saatiin lajin ensimmäiset dna-näytteet, ja lisää vuonna 2017 Uuden-Seelannin Gisborneen rantautuneesta yksilöstä.

Nyt löydetty viisimetrinen uros löydettiin melko pian sen kuoleman jälkeen. Niinpä se on ensimmäinen lajinsa edustaja koskaan, jolla tutkijat pääsevät tekemään ruumiinavauksen.

Näitä valaita ei siis ole vielä koskaan nähty elävänä. Asiantuntijat arvelevat tämän johtuvan siitä, että laji luultavasti elää kaukana avomerellä.

Toistaiseksi nyt löydetystä yksilöstä otettujen dna-näytteiden vertailu aiempaan löydökseen ei ole vielä valmis, Uuden-Seelannin valtion suojeluvirasto huomauttaa tiedotteessaan.