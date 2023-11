Ukrainalaisten siirroista on viraston mukaan paljon virheellistä tietoa

Julkisuudessa liikkuu nyt paljon virheellistä tietoa ukrainalaisten siirroista Oulun vastaanottokeskuksesta. Ukrainalaisten uudet asunnot saadaan näillä näkymin käyttöön 1. joulukuuta ja heidän tavaransa toimitetaan heille. Halukkaille on tällä viikolla tarjolla väliaikaismajoitusta Oulusta, kertoo Maahanmuuttovirasto tiedotteessaan.

Viraston mukaan Oulun vastaanottokeskuksessa asuvia työssäkäyviä asiakkaita ja heidän perheitään ei ole ollut siirrettyjen joukossa. Joitain ukrainalaisia on siirtynyt myös Ouluun yksityismajoitukseen. Maahanmuuttovirasto pahoittelee ukrainalaisille aiheutunutta haittaa.

– Oulun vastaanottokeskuksen tiloja tarvitaan turvallisuusviranomaisten työhön. Ukrainalaisilta vapautuviin tiloihin ei ole nyt tulossa muita pitkäaikaisia majoittujia, kertoo vastaanottoyksikön johtaja Elina Nurmi.

Hänen mukaansa Oulun vastaanottokeskuksessa ei ole mahdollista pitää nykyistä määrää asiakkaita, koska Maahanmuuttovirasto muuttaa itärajan tilanteen vuoksi keskuksen käyttöä, tekee uudelleenjärjestelyjä turvallisuusviranomaisten työn mahdollistamiseksi ja varautuu myös järjestelykeskuksen perustamiseen Ouluun.

Järjestelykeskus on paikka, jossa selvitetään maahantulijoiden maahantulon edellytykset ja heidät rekisteröidään. Maahantulija on rekisteröinnin ajan velvollinen oleskelemaan järjestelykeskuksessa.

Viraston mukaan siirretyistä ukrainalaisista 13 on jo palannut Ouluun, kymmenen on ilmoittanut haluavansa jäädä siihen vastaanottokeskukseen, johon heidät on siirretty ja paluu Ouluun on mahdollista kaikille sitä haluaville. Uudet asunnot saadaan näillä näkymin käyttöön 1.12. alkaen. Halukkaille voidaan tarvittaessa järjestää väliaikaismajoitusta Oulusta.

– Olemme olleet yhteydessä kaikkiin Oulun vastaanottokeskuksesta siirrettyihin ukrainalaisiin ja keskustelleet heidän kanssaan majoitusvaihtoehdosta. Vain kahta asiakasta emme ole yrityksistä huolimatta vielä tavoittaneet, kertoo Oulun vastaanottokeskuksen johtaja Sirpa Rönkkömäki.

Moni ukrainalainen voi myös hakea oikeutta kotikuntaan ja siirtyä asumaan Ouluun kuntalaisena. Kotikuntaoikeuden saanut voi itse päättää missä hän asuu. Osa ukrainalaisista onkin hakemassa kotikuntaa, mutta tarkempi selvittely näiden asiakkaiden määrästä on vielä kesken.

– Kotikuntaoikeutta hakemalla voi elää pysyvämmin Oulussa ja saa myös kuntalaisen oikeudet, Rönkkömäki kertoo.

Hänen mukaansa vastaanottokeskukset on tarkoitettu väliaikaiseen majoittumiseen, kunnes asiakas pääsee muuttamaan kuntaan.

Turvapaikanhakijoilla tämä tarkoittaa sitä, että he asuvat vastaanottokeskuksessa, kunnes he muuttavat kuntaan mahdollisen myönteisen päätöksen jälkeen tai vastaanottopalvelut päättyvät mahdollisen kielteisen päätöksen jälkeen. Tilapäistä suojelua saavat ukrainalaiset voivat hakea oikeutta kotikuntaan ja siirtyä kuntalaiseksi oleskeltuaan yhtäjaksoisesti vuoden Suomessa. Ukrainalaisten ei kuitenkaan ole pakko muuttaa kuntaan.

Rönkkömäen mukaan julkisuudessa liikkuu virheellistä tietoa ukrainalaisten tavaroista, jotka ovat jääneet Oulun vastaanottokeskukseen. Oulun vastaanottokeskus avustaa ukrainalaisia tavaroiden kanssa ja maksaa tavaroiden toimituksen ukrainalaisten uusiin asuntoihin.

– Olemme olleet tästä yhteydessä ukrainalaisiin ja luvanneet heille, että lähetämme tavarat heille, hän kertoo.