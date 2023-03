Linja-autot ruuhkautuneet junalakon takia

Maanantaina alkanut junalakko on ruuhkauttanut linja-autoja pääkaupunkiseudulla. Lakosta huolimatta metrot ja raitiovaunut kulkevat HSL:n mukaan normaalisti, mutta niiden matkustajamäärät voivat olla tavallista suuremmat.

Ruuhkien välttämiseksi HSL suosittelee ihmisiä jäämään etätöihin, mikäli se on mahdollista.

Vaikka matkustajia on ollut tavanomaista enemmän, matkustajia ei ole toistaiseksi tarvinnut jättää pysäkeille.

– Kaikki ovat mahtuneet mukaan kyytiin, mutta ruuhkaisia bussit ovat tietenkin olleet. Vielä tässä vaiheessa ei ole tarkkaa tietoa siitä, millä alueilla ruuhkat ovat olleet pahimpia. Matkalippujen tarkastajat ovat raportoineet meille asiasta, kertoo Helsingin seudun liikenteen (HSL) viestinnän asiantuntija Tuija Ruoho Länsiväylälle.

Osa kuljettajista on Ruohon mukaan arvioinut, että suurimmat ruuhkat koetaan tänään vasta iltapäivällä.

Rautatiealan Unionin (RAU) lakko on pysäyttänyt junaliikenteen koko Suomessa toistaiseksi. Kaikki kauko- ja lähijunavuorot on peruttu lakon ajalta. Työnseisauksen syynä on RAU:n ja Palvelualojen työnantajat Palta ry:n väliset erimielisyydet työehtosopimuksesta. Lakko jatkuu niin kauan kunnes osapuolet pääsevät neuvottelusopuun.