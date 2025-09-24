Luulitko loman vähentävän stressiä? Mittaustulos kertoo toisin

Kesäloma ei vähennä stressiä, vaan yllättäen lisääkin sitä. Näin ilmeni teknologiayhtiö Samsungin toteuttamassa projektissa.

Samsung käynnisti heinäkuussa projektin, jonka tarkoituksena oli mitata yhtiön uusimmilla puettavilla laitteilla, miten loma vaikuttaa henkilön hyvinvointitietoihin. Verkkouutiset kertoi projektista aiemmin tässä jutussa.

Mukaan valittiin yli 500 hakijan joukosta kolme laitetestaajaa, jotka mittasivat hyvinvointitietojaan ennen lomaa ja loman aikana.

Testijaksolla kaikkien laitetestaajien energiapisteet nousivat hieman toisella lomaviikolla verrattuna arkiviikon tulokseen. Lisäksi testaajien unipisteet nousivat tai pysyivät samana loman aikana. Yllättävää kuitenkin oli, että kaikkien testaajien stressitasot nousivat lomalla. Tulos hämmästytti myös laitetestaajia, jotka kokivat lomansa olleen palauttava.

– Stressitilat ovat kohtalaiset tai suuret aika lailla koko ajan oli sitten arki tai loma. Vaikka olin suunnitellut lomalleni paljon aikaa rentoutumisen merkeissä, pysyivät ilmeisesti kierrokset yllä myös loman aikana. Voi olla, että kohtalaisen vauhdikas meininki 1-vuotiaan äitinä pitää valppaustilan yllä myös lomalla, laitetestaajana toiminut Ida Sten pohtii tiedotteessa.

– Minulle tuli yllätyksenä, että stressaan ilmeisen paljon! Huomasin myös, että tarkka tulosten seuraaminen muuttui jossain vaiheessa suorittamiseksi, eli stressasin esimerkiksi sitä, että stressipisteet olivat niin korkeat, vaikka koin olevani rentoutunut, toinen laitetestaaja Tuuli Latvala kertoo.

Vaikka tulos on yllättävä, siihen on syytä suhtautua varauksella. Samsungin Suomen maajohtaja Mika Engblom muistuttaakin, että kaikkea palautumista ei voi mitata puettavilla laitteilla.

– Henkinen palautuminen on tärkeä osa lomaa, eikä sitä voi mitata kellolla tai esimerkiksi älysormuksella. Hyvinvoinnin kannalta tärkeintä on tarkastella tietoja pitkällä aikavälillä ja luoda rutiineja, jotka tukevat palautumista myös arjessa, Engblom summaa.

