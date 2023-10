”Luovat alat kiittävät hallitusta av-kannustinpäätöksestä”

Kokoomuksen kansanedustaja Marko Kilpi kiittelee työ- ja elinkeinoministeriön ilmoittamaa av-kannustinpäätöstä.

Ministeriön tiedotteen mukaan työ- ja elinkeinoministeriö on varmistanut audiovisuaalisten tuotantojen kannustinrahoituksen valtion vuoden 2024 talousarvioesityksen puitteissa. Rahoitus on enintään kymmenen miljoonaa euroa.

Lisäksi valtiovarainministeriö on tuomassa valtion ensi vuoden talousarvioon täydentävää esitystä, johon sisältyisi toinen kymmenen miljoonan euron varaus av-kannustinta varten. Sen toteutuessa tuen kokonaismäärä ensi vuodelle nousisi työ- ja elinkeinoministeriön alun perin esittämään 20 miljoonaan euroon.

– Luovat alat kiittävät hallitusta tästä päätöksestä. Sen myötä täällä hyvään vauhtiin päässyt luovien alojen kehitys ympäri Suomen, saa nyt jatkoa, Marko Kilpi toteaa tiedotteessa.

Hänen mukaansa hallitus osoitti päätöksellään myös sen, että se ottaa tosissaan luovien alojen roolin Suomen uuden kasvun luomisessa.

– Kaltaiselleni kulttuuri-ihmiselle on hyvä huomata, että juhlapuheiden sijasta tämä hallitus uskoo luovien alojen tarjoamiin mahdollisuuksiin. Av-kannustimen myötä Suomeen saadut elokuva- ja sarjahankkeet työllistävät suuren joukon av-alan ammattilaisia. Nyt nämä työpaikat säilyvät, Kilpi sanoo.

Kansanedustaja muistuttaa, että suurten kansainvälisten tuotantojen myötä alan ammattilaiset saavat korvaamatonta työkokemusta ja uusia avauksia ja työskentelymahdollisuuksia ulkomailla. Tämä heijastuu suomalaiseen kulttuurivientiin, aivan kuten muissa Pohjoismaissa on tapahtunut laajemmin jo pitkään.

Kotimainen matkailuala voi hyötyä päätöksestä.

– Av-kannustin on jo nyt tuonut lisää asiakkaita ja liikevaihtoa erityisesti Pohjois-Suomen matkailuyrittäjille. Tuotantoyhtiöiltä saadun palautteen perusteella täysin samaa potentiaalia on olemassa ympäri Suomea jos vain tuotantomahdollisuudet turvataan ja nyt niin todellakin tehdään, Marko Kilpi sanoo.

Hänen mielestään tätäkin tärkeämpää on se, miten suurten kansainväliset sarja- ja elokuvahankkeiden tuoma kansainvälinen näkyvyys auttaa koko Suomen uuden kasvun luomisessa.

– Kyse tässä päätöksessä on vain 20 miljoonasta, mutta hyvällä kansainvälisellä brändäyksellä näillä sorjosilla, ivaloilla tai vaikkapa Sisu-elokuvilla on mahdollisuus luoda Suomesta kuvaa, joka arvostaa kulttuuria, sivistystä ja avoimuutta. Se puolestaan on iso valttikortti muiden alojen isojen investointien markkinoinnissa maailmalla tai meidän huippuosaamisemme myymisessä muissa maissa, Kilpi sanoo.