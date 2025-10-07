Luottamus talouteen elpyy, yhdessä ryhmässä suuri muutos

Suomalaisten naisten taloudellinen mielenrauha on vahvistunut, selviää Danske Bankin teettämästä Taloudellinen mielenrauha 2025-tutkimuksesta. Miesten taloudelliseen mielenrauhaan on vielä kuitenkin matkaa.

Suomalaisnaisten taloudellinen mielenrauha nousi selvästi edellisvuodesta, ja sai vuoden 2025 kyselyssä indeksiluvun 5,8. Vuonna 2024 suomalaisnaisten kokonaisindeksi oli 5,6, joten ero on tilastollisesti merkittävä.

– Tämä on ehdottomasti positiivinen uutinen. Taustalla vaikuttavat todennäköisesti rauhoittunut inflaatio ja suotuisa ansiokehitys, jotka tukevat myös naisten taloutta, pohtii Danske Bankin yksityistalouden ekonomisti Kaisa Kivipelto tiedotteessa.

Myös miehillä taloudellinen mielenrauha vahvistui hieman, ja sai indeksiluvun 6,2, kun vuonna 2024 se oli kymmenyksen heikompi. Naisten taloudellisen mielenrauhan kokonaisindeksi on läpi mittaushistorian (2018–2025) ollut miehiä heikompi. Vuonna 2025 ero naisten ja miesten taloudellisen mielenrauhan välillä on vuonna 0,4 yksikköä.

– Vaikka ero kaventuikin, on se silti edelleen silmiinpistävä. Naisilla on tyypillisesti miehiä pienemmät tulot, minkä vuoksi naiset kärsivät suhteellisesti enemmän viime vuosien elinkustannusten noususta. Myös työllisyystilanne vaikuttaa, ja työttömyys onkin tällä hetkellä yksi merkittävimmistä kuluttajien luottamusta nakertavista olosuhteista. Erityisesti julkisen puolen leikkaukset, kuten sote-sektoriin kohdistetut säästöt ovat osuneet naisiin. Tämä kaikki vaikuttaa luonnollisesti myös naisten mahdollisuuksiin säästää ja sijoittaa, ja naisten taloudellinen varautuminen on tyypillisesti miehiä heikommalla tasolla, Kivipelto sanoo.

Suomalaisten luotto omaan talouteen elpymässä

Suomalaisten yleinen luottamus talouteen on ollut heikkoa viime vuosina. Vaikka Tilastokeskuksen kuluttajien luottamuskyselyn mukaan suomalaisten kokemukset omasta taloudestaan ovat jo parantuneet, sukupuolten välillä on yhä selkeitä eroja etenkin tulevaisuuden odotuksissa.

Miehet arvioivat kuluttajaluottamuskyselyn mukaan oman ja Suomen taloustilanteen kehitystä tulevaisuudessa optimistisemmin kuin naiset. Myös odotukset työmarkkinoista 12 kuukauden kuluttua ovat miehillä naisia optimistisempia.

– Kaiken kaikkiaan suomalaisten luottamus talouteen on ollut heikkoa viime vuosien aikana. Kokemusmaailma on myös jakautunut vuoden 2022 jälkeen niin, että naisten luottamus on jäänyt alemmalle tasolle, ja odotukset ovat jääneet miesten tulevaisuuden odotuksista. Aiemmin yhtä suurta eroa miesten ja naisten näkemyksissä ei ollut, Kivipelto kertoo.

Vaikka luotto omaan talouteen on parantunut, naiset kokevat Tilastokeskuksen lukujen mukaan nykyhetken vähemmän otolliseksi säästämiseen tai lainan ottamiseen miehiin verrattuna. Naisten kestotavaroiden kulutusaikeet ovat matalammalla tasolla kuin miehillä, mikä viestii varovaisemmasta suhtautumisesta tulevaisuuden taloudellisiin mahdollisuuksiin.

– Elinkustannuskriisi on ollut suomalaisille sitä suurempi taakka, mitä pienemmät tulot. Vaikka ansiotaso elpyykin nyt, miehiä alhaisempien ansioiden ja pienemmän varallisuuden omistaville naisille riskit näyttäytyvät yhä suurempina kuin miehille, Kivipelto toteaa.

Taloudellinen mielenrauha -tutkimuksessa selvitetään vuosittain taloudellisen luottamuksen ja mielenrauhan tilaa ja kehitystä suomalaisten, ruotsalaisten, norjalaisten ja tanskalaisten keskuudessa. Tutkimuksen kohderyhmään kuuluvat 18 vuotta täyttäneet kansalaiset kussakin maassa iän, sukupuolen ja alueen mukaan edustavilla otoksilla. Otoskoko Suomen osalta on 3 034, jolloin keskimääräinen virhemarginaali kokonaistasolla on noin 1,6 prosenttiyksikköä suuntaansa (95 prosentin luottamustasolla). Ruotsin, Norjan ja Tanskan osalta otoskoko on kussakin maassa noin tuhat haastattelua, jolloin virhemarginaali on kokonaistasolla keskimäärin noin 2,8 prosenttiyksikköä (95 prosentin luottamustasolla). YouGov on toteuttanut kuluttajakyselyn Danske Bankin toimeksiannosta.