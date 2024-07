Luoko drone-sota vallankumouksen? Pienet puolustustoimijat haastavat jättiläiset

Drone-sodan aikakausi häiritsee ja sekoittaa perinteistä puolustusteollisuutta. Pienten toimijoiden suunnittelema nopeasti kehittyvä teknologia haastaa puolustusteollisuuden hitaammin toimivien jättiläisten valta-aseman, kertoo Financial Times.

Miehittämättömien ilma-alusten (UAV) käyttö on lisääntynyt nopeasti viimeisen kahden vuoden aikana Venäjän aloitettua laajamittaisen hyökkäyssodan Ukrainassa.

Ukraina on kyennyt korvaamaan tykistöammuspulaansa osittain esimerkiksi halvoilla mutta tehokkailla videolinkin kautta ohjattavilla FPV-räjähdelennokeilla. Räjähde- ja tiedustelulennokkien käyttö on yleistynyt massiiviseen tahtiin Ukrainan sodassa. Molemmat osapuolet käyttävät niitä.

Tarkkuutensa vuoksi taitavat operaattorit voivat tähdätä FPV-lennokeilla yksittäisiä sotilaita ja lentää esimerkiksi rakennuksen tai ajoneuvon ikkunasta sisään. Myös taistelupanssarivaunut ovat haavoittuvia, jos niihin osuu takaa ja yläviistosta.

Taistelukentällä käytetään erilaisia ja -kokoisia hyökkäys-, tiedustelu- ja kuljetuslennokkeja.

Ukrainan mukaan massaa oli vain kuusi drone-valmistajaa ennen Venäjän laaja-alaista hyökkäystä. Nyt niitä on yli 200, jotka pystyvät tuottamaan miljoona dronea vuodessa.

– Kiovassa kaikki toimijat – antennin valmistajat, ohjelmistosuunnittelijat ja [puolustus]viranomaiset – työskentelevät lähekkäin 20 minuutin päässä toisistaan, sanoo Lorenz Meier, jonka USA:ssa sijaitseva yritys Auterion kehittää ohjelmistoja ukrainalaisvalmisteisia autonomisia lennokkeja varten.

– Uusien teknologioiden kehittämisen ja käyttöönoton sykliajat ovat hyvin, hyvin lyhyitä.

Nopeus ratkaisevan tärkeää

Tehokkaan uuden taistelukenttäteknologian nopea leviäminen ravistelee maailman puolustusteollisuuden vakiintunutta hierarkiaa, jota suuret toimijat ovat dominoineet pitkään.

Perinteisten aseohjelmien kehittäminen kestää vuosia, joskus vuosikymmeniä, ja ne perustuvat merkittäviin valtion budjetteihin sekä suuriin tutkimus- ja testauslaitoksiin. Dronet ovat kuitenkin halpoja, tappavia ja nopeita valmistaa, mikä tasoittaa tilannetta pienempien toimijoiden ja vakiintuneiden alan jättiläisten välillä.

– Ukraina osoittaa, että kuluva aika markkinoille tuloon ja ketterämpi kehitys ovat tärkeitä, sanoo Saabin toimitusjohtaja Micael Johansson.

– Sen sijaan, että kehitettäisiin täydellinen tuote, joka voi viedä useita vuosia, on tärkeää rakentaa nopeasti tuotteita, joita voidaan testata, muokata ja testata uudelleen. Nopeus on ratkaisevan tärkeää.

Toimijoiden mukaan koko toimialan pitää muuttua. Myös hallitusten puolustusministeriöt joutuvat muuttamaan tapojaan aseiden ostamisessa pysyäkseen mukana yhä enemmän ohjelmistojen määrittelemien aseiden ja tekoälyn ohjaamien autonomisten järjestelmien kehityssykleissä.

Virkamiesten on katsottava tavanomaisten toimittajien ulkopuolelle saadakseen mukaan pienempiä yrityksiä. Tästä haetaan parhaillaan oppia.

– Jos Ukraina on opettanut meille jotain, niin se on se, että meidän on edettävä nopeammin, Britannian strategisen esikunnan komentaja, kenraali Sir James Hockenhull sanoi sotilasviranomaisille ja alan johtajille aiemmin tänä vuonna Lontoossa.

Hallitusten kannalta lopputulos voi olla puolustussuunnittelijoiden pyhä malja: todellinen vallankumous sotilasasioissa.

Yhteistyö ja kumppanudet

Ukrainalla on nyt suuria drone-laivastoja, jotka voivat osua venäläisiin kohteisiin paremmin vihollisen häirintää kestävien autonomisen navigoinnin ja tekoälyohjelmistojen avulla.

Mutta samalla tavalla kuin dronet ovat muuttaneet radikaalisti taistelukenttää, niiden lisääntyvä käyttö muuttaa myös puolustusteollisuutta, kun uudemmat toimijat ovat nousseet vuosikymmeniä alaa hallinneiden vakiintuneiden yritysten haastajiksi.

Muun muassa amerikkalainen AeroVironment, joka tuli tunnetuksi Switchblade-itsemurhalennokeistaan Ukrainassa, on saanut itselleen useita valtion toimeksiantoja.

Yhtiön ja hallituksen suhteista vastaava Church Hutton sanoo ”USA:n hallituksen pyrkivän nopeuttamaan hankintojaan vastatakseen teollisen innovaation nopeuteen”.

Perinteiset toimijat, jotka ovat kohdanneet lisääntyvää kilpailua ja jotka ovat hyvin tietoisia teollisuuden haasteista, vastaavat tilanteeseen tekemällä yhteistyötä uusien tulokkaiden kanssa tai ottamalla haltuunsa heidän pienemmät kilpailijansa.

Saabin Johanssonin mukaan on olemassa useita tapoja luoda yhteistyötä ja kumppanuuksia sekä tehdä suoria tai epäsuoria sijoituksia täydentämään sisäistä teknologista kehitystä.