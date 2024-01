Lumipyry aiheuttaa laajalti huonoa tai erittäin huonoa ajokeliä

Matalapaine saapui keskiviikkoiltana lännestä maan etelä- ja keskiosaan tuoden runsaita lumisateita varsinkin Lounais-Suomeen ja etelärannikon tuntumaan voimakkaan tuulen kera, kertoo Ilmatieteen laitos.

Sateet leviävät torstain aikana lähes koko maahan Lappia lukuun ottamatta. Perjantaina sateet heikkenevät ja siirtyvät vähitellen itään.

Ajokeli muuttui keskiviikkoyöstä alkaen erittäin huonoksi ja aamuruuhkan aikaan sataa lunta monin paikoin. Ajokeli on hankala paitsi runsaan lumen niin myös hetkittäin huonon näkyvyyden takia. Tieliikenteen lisäksi kinostuva lumi koettelee raide- ja lentoliikennettä ja saattaa aiheuttaa myöhästymisiä.

Lämpötila on lounaassa -2…-7 astetta, muualla maassa on kylmempääkin ja sateen olomuoto on selvästi lunta. Lounais-Suomessa suurinta haittaa syntyy reippaista lumikertymistä ja muualla maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen pöllyävän lumen aiheuttamasta alentuneesta näkyvyydestä ja liukkaudesta.

Varsinais-Suomessa ja Uudellamaalla lumikertymät ovat enimmillään 10-20 senttimetriä, yleisestikin kuitenkin noin 10 senttimetriä. Ajokelin lisäksi myös jalankulkukeli voi olla huono. Muualla maassa lumikertymät ovat pienempiä, noin 5 senttimetrin tuntumassa, mutta alle kymmenen senttimetriä.

– Maan keski- ja itäosassa lämpötila pysyttelee pääsääntöisesti kaksinumeroisissa pakkaslukemissa ja puuterilumi pöllyää voimakkaasti. Ajokeli on huono tai erittäin huono myös heikentyneen näkyvyyden takia näillä alueilla, Ilmatieteen laitoksen meteorologi Eerik Saarikalle sanoo.