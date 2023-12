Lumikaaos pysäytti Etelä-Saksan – ministeri varoittaa metsään menemisestä

Etelä-Saksassa sijaitseva Baijerin osavaltio on monin paikoin pysähtynyt runsaan lumentulon vuoksi, uutisoi osavaltion yleisradioyhtiö BR24.

Perjantain ja lauantain välisenä yönä maahan satoi eteläisessä Baijerissa 40 senttimetriä lunta. Alpeilla lunta on satanut jopa 75 senttimetriä.

Lauantaina junaliikenne osavaltion pääkaupunkiin Müncheniin jouduttiin keskeyttämään toistaiseksi. Ongelmia ovat aiheuttaneet etenkin ajolankojen jäätyminen ja radalle kaatuneet puut. Peruutukset voivat rautatieviranomaisten mukaan jatkua jopa maanantaihin asti.

Junien lisäksi myös raitiovaunu- ja linja-autoliikenne on jouduttu keskeyttämään Münchenissä.

Lumikaaokselta ei säästynyt myöskään Münchenin lentoasema, joka joutui sulkemaan ovensa ja perumaan lauantain lennot. Finnair joutui lauantaina perumaan kaksi lentoa Helsinki-Vantaan ja Münchenin välillä, Lufthansa taas kolme. Lukuisat matkustajat joutuivatkin viettämään yönsä lentoaseman terminaalissa peruutusten vuoksi.

Tieliikenne on alueella myös monin paikoin jumissa. Kuluneen vuorokauden aikana poliisille on raportoitu sadoista kolareista, jonka lisäksi osa moottoriteistä on ruuhkautunut pahasti. Münchenin eteläpuolella sijaitsevalla A8-moottoritiellä on raportoitu jopa 30 kilometrin pituisista ruuhkista.

Lunta on satanut paikoin niin paljon, että Baijerin metsätalousministeri Michaela Kaniber kehotti lauantaina ihmisiä välttämään metsissä kävelyä. Kaniberin mukaan puista voi tipahtaa oksia tai puut voivat jopa kaatua lumen painon vuoksi.

FC Bayern München joutui taas perumaan suunnitellun jalkapallo-ottelun Union Berliniä vastaan. Seuran mukaan suunniteltujen pelien pelaaminen olisi ollut mahdotonta runsaan lumisateen vuoksi.

– Vaikka Allianz Arenan pelikenttä olisi saatu aurattua lumesta iltapäivään mennessä, turvallisuusriskit ja liikennetilanteet tekivät peruutuksesta väistämättömän, jalkapalloseura kertoo tiedotteessaan.