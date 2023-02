LP-levyjen valmistus palasi Suomeen 30 vuoden tauon jälkeen

Yhtyeen jäsenet hakivat uunituoreet levyt ystävänpäivänä Helsingin Levypuristamon tehtaalta, jossa valmistuu nyt tuhansia äänilevyjä viikossa.

Alkuvuodesta Helsingin Kyläsaareen valmistunut levypuristamo valmistaa tällä hetkellä tuhansia levyjä viikossa.

– Meiltä on tilattu jo reilu 20 000 levyä ja kuluvan vuoden aikana tavoite on puristaa ainakin 100 000 vinyyliä. Kahdella automaattisella koneella vuotuinen kapasiteetti on yhdessä vuorossa yli 300 000 levyä, joten pystymme vastaamaan kysyntään, kertoo Helsingin Levypuristamon toimitusjohtaja Lupu Pitkänen.

Äänilevyjen koko toimitusketju on pitkälti kotimainen. Levyn valmistus alkaa kaivertamalla musiikki niin sanotulle lakkalevylle. Jesse-yhtyeen albumin on kaivertanut helsinkiläinen Timmion Cutting. Puristamon asiakkaille kaiverrusta tekee myös Kuhmoisissa toimiva Virtalähde Mastering.

Lempäälässä toimiva Kasematic valmistaa levypuristamolle LP-levyjen näyttävät kannet ja levyjen etiketit painaa espoolainen Hannun Tasapaino. Ulkomailta levypuristamo hankkii lähinnä äänilevyjen raaka-aineena käytettävän PVC-muovin, jolle ei ole kotimaista toimittajaa.

CD-levyn ja suoratoiston piti syrjäyttää vinyylilevy, mutta niin ei käynytkään. Vinyylilevyjen myynti on kasvanut pitkään kymmeniä prosentteja vuodessa ja myynnin arvolla se on ohittanut jo CD-levyn. Äänilevyjen kotimaisen valmistuksen alkamista uudelleen piti odottaa kuitenkin miltei 30 vuotta.

– Suomalainen vinyylinvalmistus loppui 1990-luvulla varsin nopeasti sen jälkeen, kun Anttila-tavarataloketju päätti lopettaa vinyylien myynnin vuonna 1992, taustoittaa toimittaja Mikko Mattlar. Hänen yhdessä Petri Kuljuntaustan kanssa kirjoittama kirja Ääniuria – Äänilevyjen valmistuksen historia Suomessa ilmestyi joulukuussa.

Jatkuvasti digitalisoituvassa maailmassa, jossa teknologian kehitys kiihtyy kiihtymistään, alkujaan jo 1800-luvulla kehitetyn mekaanisen äänilevyn valmistuksen alkaminen uudelleen on yllättävää.

– Onhan tämä hieman samanlainen uutinen, kuin jos Salora aloittaisi valmistamaan taas kuvaputkitelevisioita. Vinyylilevyn historia ja ajattomuus kuitenkin puhuttelee ja mielestämme se on paras tapa musiikin ikuistamiseen, Pitkänen sanoo.