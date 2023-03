Löydätkö tästä kuvasta hävittäjälentäjän?

Ilmavoimien joukko-osastot harjoittelevat tällä viikolla talvipelastautumista ja -pelastamista Rovajärvellä Lapissa.

Ilmavoimat tiedottaa asiasta Twitterissä. Harjoituksissa hävittäjälentäjät harjoittelevat metsässä selviytymistä kuvitteellisen heittoistuinhypyn jälkeen.

Julkaisunsa yhteyteen Ilmavoimat on jakanut kuvan harjoituksista saatteella ”etsi kuvasta hävittäjälentäjä!”. Kuvassa on harjoituksiin osallistuva hävittäjälentäjä lumisessa maastossa. Kuvan on ottanut Anne Torvinen Lapin lennostosta.

Koska lentäjä on maastoutunut hyvin, häntä voi olla vaikea erottaa kuvasta.