Loukkaantuneet venäläiset tilittävät: Oma tykistömme tulittaa meitä

Uutissivusto Beware the News on jakanut Telegram-kanavallaan videon (jutun alla), jolla venäläisistä rangaistusvangeista muodostetun rynnäkkökomppanian (Shtorm Z) sotilaat vetoavat presidentti Vladimir Putiniin, jotta heitä ei lähetettäisi ”verilöylyihin” Itä-Ukrainan Luhanskissa.

Venäläisessä sairaalassa olevat loukkaantuneet sotilaat sanovat Wartranslated-sivuston englanniksi kääntämällä videolla, että he allekirjoittivat vapaaehtoisesti sopimuksen puolustusministeriön kanssa ennen rintamalle lähtöä.

Heidän mukaansa komppaniassa oli 110 sotilasta, joista on jäljellä enää alle 25.

– Pelkään henkeni puolesta, mutta en sen takia, että tulin tänne suorittamaan kovia tehtäviä, vaan siksi, että meidän oma tykistömme ja omat kranaatinheittimemme tulittavat meitä (hyökkäysten aikana). He haluavat tuhota meidät, eräs sotilas sanoo.

– Miksi meitä kohdellaan näin? Me allekirjoitimme vapaaehtoisesti sopimukset osallistuaksemme taisteluihin, tuhotaksemme fasismin, mutta fasismi onkin meidän keskuudessamme.

He kertovat, että sirpaleiden osumista ja aivotärähdyksistä loukkaantuneet sotilaat viettävät sairaalassa muutaman päivän, minkä jälkeen heidät lähetetään uudestaan etulinjaan puolikuntoisina. Taisteluista kieltäytyvät uhataan tappaa.

Convicts from Storm Z units are asking the Kremlin Ripper to stop sending them into "massacres", appealing to his human feelings I suppose, which is ironic given that he gave a go for convicts to be utilised on the frontlines.

They say they're being purposefully "murdered" with… pic.twitter.com/nJmzzMGFhs

— Dmitri (@wartranslated) July 10, 2023