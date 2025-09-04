Loppuuko kellojen siirtely? Komissiolta uusi selvitys

Europarlamentaarikko, Uudistuva Eurooppa (Renew Europe) -ryhmän varapuheenjohtaja Anna-Maja Henriksson (r.) on saanut vastauksen Euroopan komissiolle esittämäänsä kirjalliseen kysymykseen kesä- ja talviaikaan siirtymisen lopettamisesta.

Hän muistuttaa EU:n kansalaisten toivoneen jo pitkään, että toistuvasta ja tarpeettomasta kellojen siirtelystä kesä- ja talviajan välillä luovuttaisiin.

– Koska lainsäädäntöehdotus, jota Euroopan parlamentti tuki vuonna 2019, on ollut pysähdyksissä ministerineuvostossa useita vuosia, esitin kesäkuussa komissiolle kirjallisen kysymyksen saadakseni prosessiin uutta vauhtia. Nyt kun komissio on maininnut asian vuoden 2025 työohjelmassaan, pyysin selvitystä siitä, mitä toimenpiteitä aiotaan toteuttaa asian edistämiseksi ja ratkaisun saavuttamiseksi ministerineuvostossa, Anna-Maja Henriksson toteaa tiedotteessa.

EU:n kestävästä liikenteestä ja matkailusta vastaava komissaari Apostolos Tzitzikostas sanoo uuden komission tehneen aktiivisesti yhteistyötä useiden ministerineuvoston puheenjohtajavaltioiden sekä yksittäisten jäsenmaiden kanssa.

Työssä on analysoitu oikeudellisia ja käytännön haasteita, joita liittyi aiempaan ehdotukseen kesä- ja talviaikaan siirtymisen poistamisesta.

Tzitzikostas toteaa, että komissio tulee tekemään uuden selvityksen kellojen siirtelyn lopettamisesta. Se on tarkoitus aloittaa jo tämän vuoden aikana.

– Komission uusi selvitys on tervetullut. Toivon, että komissio ryhtyisi toimeen mahdollisimman pian, jotta turhauttavasta ja tarpeettomasta kellojen siirtelystä luovuttaisiin. Nyt on korkea aika, Henriksson sanoo.