”Loppu on lähellä” – Syyrian armeija romahtaa

Syyrian armeija on romahtamassa, kun kapinalliset etenevät nopeasti kohti maan pääkaupunkia. Asiasta uutisoi The Telegraph. Syyrialaisia sotilaita on paennut Irakiin ja yli 1000 sotilaan kerrotaan ylittäneen rajan.

Kapinallisjoukot ovat vallanneet suurimman osan Daraan alueesta, kertoo muun muassa BBC.

Kapinalliset saartavat maan pääkaupunki Damaskosta, mikä on merkittävä uhka presidentti Bashar al-Assadin hallinnon jatkolle.

Assadin perhe on väitetysti paennut Venäjälle. Syyrian valtion media kuitenkin kiisti lauantaina presidentin pakenemisen.

Viestipalvelu X:ään jaetulla videolla syyrialaiset repivät alas maan entisen johtajan Hafez al-Assadin, joka on nykyisen johtajan isä, jättimäisen rintakuvan.

– Lisää historiaa tekeillä – syyrialaiset Jaramanassa, Damaskoksen esikaupunkialueella, repivät Hafez al-Assad -patsaan. Loppu on lähellä, kommentoi Middle East Instituten vanhempi tutkija Charles Lister videota.

Toisella videolla Assadin hallinnon sotilaat vaihtavat väitetysti siviilivaatteita päälleen Damaskoksen lähellä, kun kapinalliset saartavat kaupunkia.

Kolmannella videolla kapinallisjoukot näyttävät etenevän Homsin kaupunkiin. BBC:n mukaan Syyrian asevoimat ovat suorittaneet alueella ilmaiskuja.

More history in the making – Syrians in Jaramana, a SE #Damascus suburb, tear down the Hafez al-#Assad statue. The end is near. pic.twitter.com/ySTpVKHImo — Charles Lister (@Charles_Lister) December 7, 2024

Videos coming out of Damascus today show Assad soldiers throwing away their uniforms and changing into civilian clothes instead. They won’t fight. They will try to blend in with the civilian population and make a run for it. 🏃‍♂️🏃‍♂️🏃‍♂️ pic.twitter.com/DJhqdKe5Xy — Visegrád 24 (@visegrad24) December 7, 2024