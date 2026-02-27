Verkkouutiset

Lisäjoukot virtaavat rintamalle – tämä alue on Kremlin tähtäimessä

Venäjän arvioidaan keskittyvän Itä-Ukrainan Slovjanskin suuntaan keväthyökkäyksessä.
Tuhottu asuinrakennus Slovjanskissa. AFP / LEHTIKUVA / IHOR TKACHOV
Tuhottu asuinrakennus Slovjanskissa. AFP / LEHTIKUVA / IHOR TKACHOV
  • | Julkaistu 27.2.2026
  • 14:15
  • | Päivitetty 27.2.2026
  • 14:30

Venäjän sodanjohto lähettää vahvistuksia Itä-Ukrainan Slovjanskin suunnalle, kertoo Ukrainan 81. ilmarynnäkköprikaatin miehittämättömien järjestelmien komppaniassa taisteleva sotilas.

Kyse on äskettäin värvätyistä sotilaista, joiden joukossa on myös entisiä vankeja.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Asiasta uutisoi Ukrainan puolustusministeriön alainen ArmyInform-media viitaten Army TV -mediaan.

Mainos - sisältö jatkuu alla

– Venäjän joukot todennäköisesti priorisoivat Ukrainan (Kostjantynivkan-Kramatorskin-Slovjanskin) linnoitusvyöhykkeen valtaamista vuonna 2026, ja se voi viitata siihen, että Venäjän joukot keskittyvät Slovjanskin suuntaan keväthyökkäyksessä, arvioi amerikkalainen Institute for the Study of War (ISW) -ajatushautomo tilannekatsauksessaan.

Ukrainan joukot etenivät äskettäin Kostjantynivkan-Druzhkivkan taktisella alueella.

Venäjän joukot etenivät Sumyn alueen pohjoisosassa, Kostjantynivkan-Druzhkivkan taktisella alueella, Pokrovskin lähellä ja Zaporižžjan alueen länsiosassa.

Mainos