Lisäjoukot virtaavat rintamalle – tämä alue on Kremlin tähtäimessä

Venäjän sodanjohto lähettää vahvistuksia Itä-Ukrainan Slovjanskin suunnalle, kertoo Ukrainan 81. ilmarynnäkköprikaatin miehittämättömien järjestelmien komppaniassa taisteleva sotilas.
Kyse on äskettäin värvätyistä sotilaista, joiden joukossa on myös entisiä vankeja.
Asiasta uutisoi Ukrainan puolustusministeriön alainen ArmyInform-media viitaten Army TV -mediaan.
– Venäjän joukot todennäköisesti priorisoivat Ukrainan (Kostjantynivkan-Kramatorskin-Slovjanskin) linnoitusvyöhykkeen valtaamista vuonna 2026, ja se voi viitata siihen, että Venäjän joukot keskittyvät Slovjanskin suuntaan keväthyökkäyksessä, arvioi amerikkalainen Institute for the Study of War (ISW) -ajatushautomo tilannekatsauksessaan.
Ukrainan joukot etenivät äskettäin Kostjantynivkan-Druzhkivkan taktisella alueella.
Venäjän joukot etenivät Sumyn alueen pohjoisosassa, Kostjantynivkan-Druzhkivkan taktisella alueella, Pokrovskin lähellä ja Zaporižžjan alueen länsiosassa.