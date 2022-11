Lisää lumikuuroja luvassa lähipäiville

Forecan ennuste lupaa Suomeen loppuviikoksi pakkassäitä. Lumikuuroja voi tulla paikoitellen, mutta enimmäkseen sää on poutaista.

Lapin kovat, paikoin yli 25 asteen pakkaset ovat hellittämässä. Plussakelejä on luvassa Ahvenanmaalle ja rannikoille.

Torstaille on luvassa pilvistä säätä ja paikoin sateita. Etelässä on hieman plussaa, muualla maassa pakkasta, mutta ei kuitenkaan alle 10 astetta. Lapissa on kylmintä.

– Torstaina lumisateet painottuvat maan etelä- ja länsiosaan, mutta määrät jäävät tämän hetken ennusteen mukaan 1–3 senttimetriin, paikoin alle senttimetriinkin. Eniten satelee paikoin etelärannikolla. Ahvenanmaalla sade tulee enimmäkseen vetenä, Forecan meteorologi Anna Latvala sanoo.

Perjantaina lumisateet leviävät myös Pohjois-Pohjanmaalle ja yölle on luvassa kylmempää.

Perjantaina on sateita harvakseltaan, mutta sää on pilvistä. Lämpötilat eivät muutu juurikaan torstaista.

Viikonloppuna sää jatkuu enimmäkseen pilvisenä, mutta myös lunta on luvassa. Pakkasta on luvassa koko maahan.

– Tämän hetken ennusteen mukaan Suomen eteläpuolelta leviää lumisateita maan etelä- ja keskiosaan. Aluksi heikkoja sateita tulee etelässä, jossa sateet myös vähitellen voimistuvat. Lauantaina illalla ja sunnuntain vastaisena yönä lumisadetta alkaa levitä jo paikoin maan keskiosaan, Anna Latvala ennustaa.