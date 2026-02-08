Liikkeellä sähköautolla kovilla pakkasilla? Muista nämä

Varsinkin talven aikana polttomoottorikäyttöisestä autosta sähköautoon vaihtavan autoilijan kannattaa muistaa muutama tärkeä seikka, Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen ohjeistaa Forecan verkkosivuilla.

Vaikeissa olosuhteissa ja kylmällä säällä sähköauton toimintamatka voi lyhentyä huomattavasti ilmoitetusta optimaalisesta kilometrimäärästä.

– Se on hyvä yleisohje, että kannattaa varautua siihen, että pääsee talvella puolet ilmoitetusta toimintamatkasta, niin sitten ei tarvitse pettyä, Vesalainen neuvoo.

Myös ajotuntuma on sähköautossa osittain erilainen verrattuna polttomoottoriautoon. Erityisesti jarrutusenergian talteenottoon kannattaa Vesalaisen mukaan kiinnittää huomiota.

– Huomionarvoinen asia on rekuperaatio, eli jarrutusenergian talteenotto. Jos se asetus on päällä ja nostetaan kaasupoljin ylös, niin silloin auto jarruttaa voimakkaasti sähkömoottorilla ilman, että kosketaan jarrupoljinta. Jos on takavetoinen tai sellainen nelivetoinen sähköauto, joka rekuperoi pelkästään takamoottorilla, niin silloinhan se tarkoittaa, että auto jarruttaa voimakkaasti vain takapyörillä.

– Tällöin auto voi lähteä sivuluisuun, eli perä lähtee pyrkimään rinnalle. Näin voi pahalla kelillä käydä, jos rekuperaatio on säädetty kovin voimakkaaksi. Ohjeistankin, että aina kun keli on liukas, niin rekuperaatio kannattaa ottaa pois päältä.

Vesalaisen mukaan sähköauton tekniikka kestää hyvin pakkasta. Myös esilämmitysmahdollisuudet ovat hänen mukaansa usein paremmat polttomoottoriautoihin verrattuna.

Mikäli sähköauto ei kovilla pakkasilla käynnisty, on syy usein auton 12V-akussa.

– Nyt ei siis puhuta ajoakusta, vaan 12V-pikkuakusta, jollainen löytyy niin sähkö- kuin polttomoottoriautostakin. 12V-pikkuakkua tarvitaan sähköautossa tiettyjen sähkölaitteiden toiminnan takaamiseen sekä käynnistykseen. Tämän pikkuakun avulla sähköauto saadaan ”käyntiin”.

Pakkasilla myös latausluukkujen ja latauspistokkeiden jäätymiset kiinni työllistävät tiepalvelun henkilökuntaa, Vesalainen kertoo.

– Jos latausluukkuun pääsee lunta, niin se voi ensin sulaa ja sitten taas jäätyä. On tilanteita, kun pitää mennä lataamaan, niin ei saadakaan latausluukkua auki. On myös sellaisia tilanteita, että kun lataus lopetetaan, niin ei saadakaan latauspistoketta irti, kun sen lukitus on jäätynyt.

Lumien huolellinen harjaaminen latausluukun sisältä ja ympäriltä vähentää kiinni jäätymisen riskiä. Latauksen aikana kannattaa käyttää latausluukun suojia.