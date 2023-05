Liikennevakuutukset muuttuvat – Venäjälle matkustaville lisäkustannuksia

Liikennevakuuttamisen kansainväliset vihreä kortti -sopimukset Venäjän ja Valko-Venäjän kanssa päättyvät toukokuun lopussa. Ensi kuusta alkaen suomalaisella liikennevakuutuksella ei voi enää matkustaa Venäjälle tai Valko-Venäjälle. Liikennevakuutuskeskus kertoo aiheesta verkkosivuillaan ja aiheesta uutisoi aiemmin Yle.

Liikennevakuutus on pakollinen myös Venäjällä ja Valko-Venäjällä. 1. kesäkuuta alkaen vakuutus tulee ostaa venäläiseltä tai valkovenäläiseltä vakuutusyhtiöltä rajanylityksen yhteydessä. Jo myönnetyt vihreät kortit ovat voimassa tämän kuun loppuun eikä uusia kortteja enää ensi kuusta alkaen myönnetä. Suomen ulkoministeriö kehottaa välttämään kaikkea matkustamista Venäjälle sekä Valko-Venäjälle. Ministeriö varoittaa myös maksuliikenteeseen ja matkustamisen häiriöiden kasvaneista riskeistä. Muuttuneen lainsäädännön myötä myös ulkomaalaisia voidaan maassa sakottaa tai vangita muun muassa Venäjän asevoimia arvostelevista toimista tai puheista.

Uusi liikennevakuutuskäytäntö tulee siis nostamaan rajanylityskustannuksia. Venäjälle matkustaessa tulee ostaa venäläinen liikennevakuutus. Rajaliikennevakuutuksen minimikesto on 15 päivää ja liikennevakuutuksen yksi kuukausi. Liikennevakuutus on ostettava vähintään viiden päivän ajaksi. Vakuutuksia on mahdollista ostaa rajanylityspaikoilla ja vakuutuksia myy useat kaupalliset toimijat.

Suomeen tultaessa valko-venäläis- ja venäläismatkustajien on hankittava Suomen liikennevakuutus. Rajanylityspaikoissa Suomen vakuutusten myynnistä vastaa tulli.