Liikekannallepano aiheutti venäläisten joukkopaon

Venäjältä on seitsemän päivän aikana paennut enemmän ihmisiä kuin maan armeijalla on sotilaita Ukrainassa, arvioi Britannian puolustusministeriö.

Huomattava määrä venäläisiä on paennut Venäjältä sen jälkeen, kun presidentti Vladimir Putin määräsi maahan osittaisen liikekannallepanon.

The Washington Postin mukaan pelkästään Georgiaan, Kazakstaniin ja Turkkiin on paennut yli 180 000 ihmistä. Lehden mukaan koko luku on todennäköisesti vielä paljon korkeampi.

Britannian tiedustelun mukaan lähtijöiden joukossa ovat yliedustettuina hyvin toimeentulevat ja koulutetut venäläiset.

– Kun tämä yhdistetään mobilisoitaviin reserviläisiin, työvoiman saatavuuden heikkenemiseen ja ”aivovuodon” kiihtymiseen, taloudellinen vaikutus tulee todennäköisesti olemaan entistä merkittävämpi, ministeriö toteaa Twitterissä.

