Stavropolin alueella Budennovskissa Ukrainan droonit iskivät yöllä Lukoilin omistamaan Stavrolenin kaasulaitokseen.

Stavropolin alueen kuvernööri Vladimir Vladimirov vahvisti, että Budennovsk oli yöllä lennokki-iskun kohteena, mutta Venäjän hallintokoneiston edustajalle tyypillisesti kuvernööri kirjotti että mikään ei osunut mihinkään ja kaikki mahdolliset vahingot ja syttyneet tulipalot johtuvat ilmatorjunnan toiminnasta ja taivaalta putoavasta metalliromusta.

Viimeksi Ukraina iski laitokseen alle kuukausi sitten, 29. lokakuuta.

Stavrolen on Lukoil-konserniin kuuluva petro- ja kaasukemian tehdaskokonaisuus Budjonnovskissa. Yhtiö kuvaa itseään sekä öljykemian että kaasunjalostuksen toimijaksi ja kaupungin merkittäväksi työnantajaksi. Tehtaan päätuotteita ovat polyeteeni, polypropeeni, bentseeni sekä muuta öljykemian tuotantoa. Tehtaalla on myös kaasunkäsittely-yksikkö.

Stavrolenissa on kaasunkäsittely ja -jalostus osana integroitua kemiaa, ja käynnissä oleva kehityshanke syventää nimenomaan Pohjois-Kaspian alueen maakaasun jatkojalostusta kemikaaleiksi ja ammoniakki- ja urealannoitteiksi.

Venäjän puolustusministeriö ilmoitti keskiviikkona aamulla, että ilmapuolustus torjui yön aikana 22 Ukrainan lähettämää lennokkia. Niistä neljä torjuttiin Stavropolin alueella. Venäjän puolustusministeriö ei koskaan kerro, montako lennokkia ilmapuolustusjärjestelmiltä jäi torjumatta.

Tiistaina Ukraina iski kahteen suureen öljynjalostamoon Saratovissa ja Orskissa. Molemmat ovat Venäjän suurimpia öljynjalostamoja. Kumpaankin jalostamoon on isketty myös aiemmin kuluvana syksynä. Viikonloppuna Ukraina iski venäläisen öljyvaraston pumppausasemaan miehitetyllä Krimin niemimaalla.

Venäläisen öljyn maailmanmarkkinahinta on ennätyksellisen alhainen, kertoi Ukrainska Pravda keskiviikkona aamusta.