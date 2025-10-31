Liberaalit voittivat Hollannin vaalit

Hollannissa liberaali keskustaoikeisto on voittamassa keskiviikkona pidetyt vaalit. Rob Jettenin johtama D66 on saanut niukan 15 000 äänen johdon Geert Wildersin johtamasta islaminvastaisesta Vapauspuolueesta, kertoo esimerkiksi Britannian yleisradioyhtiö BBC.

38-vuotias Rob Jetten sanoi olevansa erittäin ylpeä tästä historiallisesta tuloksesta ja lisäsi, että hänellä on nyt suuri vastuu hallituksen muodostamisesta.

Sekä D66 että Vapauspuolue olivat molemmat saamassa 150-paikkaiseen parlamenttiin 26 paikkaa siinä vaiheessa, kun 99,7 prosenttia äänistä on laskettu. Hallitusvastuu lankeaa paikkamäärästä riippumatta D66:lle ja sen johtajalle Jettenille, sillä kaikki pääpuolueet ovat jo etukäteen kieltäytyneet hallitusyhteistyöstä sen kanssa. Edellisissä syksyn 2023 vaaleissa Vapauspuolueella oli mahdollisuus päästä hallitukseen, ja silloin se voitti selvästi.

Hollannin hallitus kaatui kesällä, koska Wilders marssitti puolueensa ulos hallituksesta kun ei saanut tahtoaan läpi maahanmuuttokysymyksissä.