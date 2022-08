Li Anderssonin mukaan tuloverojen lasku hyödyttäisi vain varakkaimpia

Vasemmistoliiton puheenjohtajan, opetusministeri Li Anderssonin mukaan hallituksen loppukauden tärkeimpiä tehtäviä on tukea suomalaisia elinkustannusten noustessa.

– Tämä hallitus on sitoutunut tekemään sosiaalisesti oikeudenmukaista politiikkaa. Nyt on aika näyttää ihmisille, että tämä tavoite on yksi keskeisimmistä tätä hallituskokoonpanoa yhdistävistä asioista, Andersson sanoi puolueen ministeriryhmän kesäkokouksessa.

Anderssonin mukaan ehdotetusta yleisestä tuloveroalesta hyötyisivät eniten kaikkein varakkaimmat, joiden tarve tuelle on kaikkein pienin.

– Huomattavan paljon parempi ratkaisu tässä tilanteessa on työntekijöiden sosiaaliturvamaksujen vastuiden siirtäminen takaisin työnantajien kannettavaksi.

– Varsinkin jos huolena on valtiontalouden tasapaino tai liian korkeiksi kohoavat palkankorotusprosentit, olisi tämä järkevämpi ratkaisu, Andersson sanoi.

Puheenjohtaja Andersson nosti myös esille muutamia täsmätoimia pienituloisten tukemiseksi. Yksi näistä on ylivelkaantuneiden aseman helpottaminen.

– Me esitämme, että hallitus päättää ulosoton suoja-osan väliaikaisesta korottamisesta. Se on tehokkain keino auttaa ylivelkaantuneita pärjäämään nousevien elinkustannusten kanssa.

Vasemmistoliitto esittää myös aamupalatarjoilun järjestämisen kokeilemista kouluissa.

– Kouluruokailun kehittäminen on hyvä tapa vastata perheiden tilanteiden vaikeutumiseen. Meidän mielestämme paras malli olisi valtion myöntämä avustus kunnille aamupalatarjoilun järjestämiseksi ainakin osassa kouluja, Andersson sanoi.