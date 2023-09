Lentotukikohtaan isketty Moskovassa: Sabotöörien kerrotaan räjäyttäneen kaksi lentokonetta ja helikopterin

Ukrainan sotilastiedustelun mukaan Moskovassa sijaitsevalle Tshkalovskin lentokentälle on tehty uskalias sabotaasi-isku, jossa räjäytettiin kaksi lentokonetta ja yksi helikopteri.

Sotilastiedustelu on julkaissut Telegramissa yksityiskohtaisia tietoja ja satelliittikuvan, jossa kerrotaan väitetyn iskun kulusta.

Tiedustelun mukaan ”tuntemattomat henkilöt” tunkeutuivat lentotukikohdan alueelle ja asensivat räjähteitä kentällä olleiden AN-148- ja Il-20-koneiden ja Mi28N-helikopterin lähelle. Molempien koneiden kerrotaan kuuluvan Venäjän ilmavoimien 354. erikoislentorykmentin kalustoon. Helikopteri taas oli ottanut aktiivisesti osaa Moskovan puolustamiseen lennokeilta.

Ukrainan tiedustelu kertoo maanantaina tapahtuneen iskun aiheuttaneen ”hysteriaa” venäläisessä sotilasjohdossa. Tshkalovskiin on sijoitettu muun muassa Venäjän hallituksen lentokalustoa ja tiedustelu- ja komentokoneita.

Kohteiden kerrotaan kärsineen niin vakavia vaurioita, ettei niitä voida saada nopeasti takaisin käyttöön.

Venäjän viranomaisten kerrotaan etsivän iskun tekijöitä parhaillaan ja pyrkivän samalla estämään tietojen leviämisen iskusta.

"At Chkalovsky Air Base on September 18, saboteurs blew up two planes and a helicopter," the GUR reports.

Explosives were placed on an AN-148 and IL-20 aircraft, as well as a MI-28N helicopter. The Investigative Committee of the Russian Federation is investigating the sabotage pic.twitter.com/BfXiik1AFM

