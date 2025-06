Lentomatkan pitkästä viivästyksestä saa 500 euron korvauksen

Euroopan unionin liikenneneuvosto on saavuttanut poliittisen yhteisymmärryksen lentomatkustajien oikeuksia koskevien asetusten muuttamisesta.

Asetuksessa säädetään lennolle pääsyn epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen yhteydessä lentomatkustajille annettavasta korvauksesta ja avusta.

Suomi on kannattanut asetuksen uudistamista, sillä sen soveltamiseen on liittynyt paljon tulkintaongelmia. Toinen muutettava asetus koskee korvausvastuuta vahinkotilanteissa.

Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne (ps.) kiittää puheenjohtajamaa Puolaa sinnikkyydestä sovun saamisessa, sillä neuvottelut olivat venyneet 12 vuoden pituisiksi.

– Lentomatkustajien suoja paranee, kun heidän oikeutensa ovat selkeät ja yksiselitteiset. Lentoyhtiöiden kuormitus on myös hyvin huomioitu, Ranne toteaa tiedotteessa.

Ministerit pääsivät sopuun vakiokorvauksista häiriötilanteissa. Jos lento viivästyy, matkustajalle korvataan ajan menetyksestä syntynyt haitta. Vakiokorvaus perustuu matkan pituuteen.

Jos viivästys on yli neljä tuntia enintään 3500 kilometrin pituisilla matkoilla ja EU:n sisäisillä matkoilla, on vakiokorvauksen määrä 300 euroa. Jos viivästys on yli 6 tuntia yli 3500 kilometrin pituisilla matkoilla, on vakiokorvauksen määrä 500 euroa.

Avunantoa koskevat säännökset päivitetään ja matkustajille tulee myös uusia oikeuksia. Matkustajilla olisi häiriötilanteissa oikeus virvokkeisiin, ruokaan ja majoitukseen. Jos lentoyhtiö ei tarjoa näitä, matkustaja voisi tehdä omat järjestelyt ja saada niistä jälkikäteen korvauksen.

Jos matkustajat joutuvat odottamaan koneessa kenttäalueella, olisi heillä oikeus päästä koneesta pois kolmen tunnin odotuksen jälkeen.