Lentävä tankintappaja tuhoaa videolla Venäjän ykköstankin: Miehistö pakenee hädissään

Ukrainalaisjoukot ovat julkaisseet rintamalta videon, joka kuvastaa lennokkiaseiden mullistavaa merkitystä sodassa.

Alta löytyvällä Ukrainan 47. moottoroidun prikaatin videolla näytetään ukrainalaisten mukaan vanhalla neuvostovalmisteisella panssarintorjunta-ammuksella varustettu noin 450 euron hintainen lennokki tuhoamassa venäläinen T-90M-taistelupanssarivaunu.

”Tankintappaja” iskeytyy videolla tankin tornin etuosaan ja läpäisee panssaroinnin. Vaunu ajaa tieltä, jyrää sitä reunustavien puiden läpi ja pysähtyy viereiselle pellolle. Seuraavaksi miehistö pakenee juosten vaunun luota.

Video on tiettävästi kuvattu joulukuussa Itä-Ukrainan Donetskin alueen Stepoven kylän lähellä.

T-90M on eräs edistyneimmistä Venäjän asevoimien käytössä olevista panssarivaunuista. Laajasti päivitetty variantti esiteltiin vuonna 2017. Vaunu on noin neljän miljoonan euron hintainen.

This Russian T-90M was hit and destroyed by a cheap 500 USD drone (plus Soviet grenade). This is the most expensive Russian MBT, priced between 2.3 – 4.5 million USD.

TANK KILLER: OSINT (Uri) @UKikaski posts this video of a Ukrainian FPV drone delivering an RPG warhead into the frontal armor of a Russian T-90 tank. Though equipped with Explosive Reactive Armor, this one hit was sufficient to force the crew to bail out. https://t.co/2wnjLYlmVO pic.twitter.com/YXucbBdEbl

— Chuck Pfarrer | Indications & Warnings | (@ChuckPfarrer) December 26, 2023