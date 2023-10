Lennokkien tukikohta paljastui – HIMARS-raketit iskivät

Ukrainan asevoimat ilmoittaa tuhonneensa Venäjän lennokkitukikohdan lähellä rintamalinjaa.

Erikoisjoukot havaitsivat tiedusteludroonien avulla venäläisjoukkojen käyttävän maantien varrella sijaitsevaa peltoaukeaa lennokkien laskeutumiseen. Yksikön kalustossa oli ainakin Zala KUB -räjähdedrooneja.

Sosiaalisessa mediassa julkaistulla videolla näkyy, kuinka yksi lennokeista putoaa maahan laskuvarjon avulla. Kaksi sotilasta saapuu paikalle noutamaan laitteen.

Tukikohta sijaitsi varastohallin lähelle pystytetyssä pienessä parakkimaisessa rakennuksessa. Se tuhottiin pian Himars-täsmäraketti-iskulla.

Videon perusteella raketti iskeytyi suoraan rakennuksen katosta sisään.

🔥SSO units found out about a Russian ZALA command post and destroyed it with HIMARS. pic.twitter.com/Fp94Ay35yx

— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 16, 2023