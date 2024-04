Lennokki pysäyttää videolla rynnäkkövaunun, sotilaat niitetään maahan

Ukrainan asevoimien 47. mekanisoitu prikaati on julkaissut sosiaalisessa mediassa videon (jutun alla), jolla FPV-räjähdelennokki iskeytyy venäläiseen BMP-2-rynnäkköpanssarivaunuun pysäyttäen sen Berdychin kylässä Itä-Ukrainan Donetskin alueella.

Isku eliminoi välittömästi neljä vaunun kannella matkustanutta venäläissotilasta. Tämän jälkeen ukrainalainen jalkaväki tuhoaa loput vaunusta pois pyrkivät hyökkääjän sotilaat. Video näyttää, kuinka hyökkääjän koko ryhmä tuhoutuu tulituksessa.

Venäjän joukkojen kerrotaan edenneen Avdijivkan lounais-, länsi- ja luoteispuolella ja tehneen useita hyökkäyksiä muun muassa Berdychin kylään.

Sekä Ukrainan että Venäjän joukot ovat lisänneet massiivisesti räjähdelennokkien käyttöä rintamalla. FPV-räjähdelennokit ohjataan kohteeseensa videolinkin välityksellä.

Berdychi, 47th Brigade. Putin's new elite on their final rollercoaster ride. A dozen families they will never return to. All for a handsome $1700 a month. https://t.co/lmhfbeDTrR pic.twitter.com/YiiOf6OGQm

Russian forces recently made a confirmed advance west of Avdiivka on April 7, amid ongoing positional fighting in the area.

Geolocated footage published on April 7 indicates that Russian forces recently advanced northwest of Pervomaiske (southwest of Avdiivka). A prominent… https://t.co/BvSE9T8GKA pic.twitter.com/oLtgnrc2mu

