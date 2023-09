Lennokki löysi rintamalta ilmalla täytettyjä valepanssarivaunuja

Ukrainan kerrotaan käyttäneen viime vuodesta lähtien realistisia valemaaleja, joiden tarkoituksena on suojata maan oikeaa sotilaskalustoa.

Metinvest-teollisuusyhtiö valmistaa tekaistuja D-20-tykkejä, M777-haupitseja, kranaatinheittimiä ja ilmapuolustustutkia. Satoja niistä on tuhottu lähellä rintamalinjaa. Venäjä on pommittanut muovista, puusta ja muista materiaaleista valmistettuja kappaleita kalliilla täsmäaseilla.

Myös Venäjän asevoimien tiedetään sijoittaneen valemaaleja rintaman tuntumaan. Ukrainan 116. mekanisoitu prikaati on julkaissut videon lennokin tekemästä havainnosta Zaporizzjan alueella. Maastoon oli jätetty kaksi ilmalla täytettyä ”panssarivaunua”, joiden päälle oli jätetty naamioverkkoa ja oksia.

Kohteiden tarkoituksena oli houkutella Ukrainaa tekemään isku esimerkiksi räjähdelennokilla tai tykistöllä.

KHORNE group, part of the 116th mechanized brigade, watches Russian inflatable tanks at the front in Zaporizhzia. They try to lure Ukrainian artillery or drones to waste their ammo on them. pic.twitter.com/S4gV8i1ilz

— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 25, 2023