Lennokki lentää videolla sisään Venäjän sotilaiden majoitukseen

Ukrainan sotilastiedustelu GUR on julkaissut alla olevan videon, jonka kerrotaan näyttävän iskun venäläiskohteeseen miehitetyssä Enerhodarissa Zaporižžjan alueella.

Videolla näkyy, kuinka pommilennokki lähestyy korkealta rakennusta kaupungissa. Kuva pimenee, kun lennokin tähtäin on talon ikkunan kohdalla. Iskun vaatimista uhreista odotetaan tietoja myöhemmin.

Asiasta X-somepalvelussa kertovan Ukrainska Pravdan mukaan SBU on ilmoittanut tilojen toimineen Venäjän asevoimien tshetsheenijoukkojen väliaikaisena majoituksena. Operaation suoritti paikallinen vastarintaliike yhteistyössä GUR:n kanssa.

Räjähdyssarjan kerrotaan pakottaneen venäläiset evakuoimaan kiireellä paikallisen miehistyshallinnon pois Enerhodarista. Internetin käyttöä on päivityksen mukaan toistaiseksi rajoitettu kaupungin alueella.

Isku on mitä ilmeisimmin ollut osa laajempaa operaatioita. Ukrainalaisten vastarintaliikkeen on kerrottu tuhonneen useita kohteita Zaporižžjan alueella.

Iskuista tässä kertovassa Ukrainska Pravdan artikkelissa nostetaan esimerkiksi Venäjän miehityshallinnon apulaisjohtaja Oleksandr Reimerin kotiin tehty isku. Lennokin kerrotaan lentäneen sisään Reimerin talon ikkunasta. Hän haavoittui iskussa ja on nyt sairaalahoidossa.

Ukrainalaiset tiedottavat iskeneensä myös paikalliseen Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:n päämajaan Enerhodarissa. Kyse oli kaksivaiheisesta hyökkäyksestä. Päämajassa tapahtunutta voimakasta räjähdystä seurasi ukrainalaisten mukaan toinen räjähdys rakennuksen parkkipaikalla, minne venäläiset olivat kerääntyneet. Iskujen kerrotaan surmanneen useita venäläisiä ja vahingoittaneen ajoneuvoja.

💥 In the temporarily occupied Enerhodar, an explosion occurred in the improvised "barracks" of the Kadyrov Chechens. The operation was carried out by the local resistance movement in coordination with the GUR of the Ministry of Defence

Information on the number of killed and… pic.twitter.com/DRPEZZFM9T

— Ukrainska Pravda in English (@pravda_eng) August 28, 2023