Lennokki kuvasi yksinäisen ukrainalaisen taistelun kuutta venäläistä vastaan

Ukrainan sisäministerin neuvonantaja Anton Herastshenko on jakanut X-palvelussa alta löytyvän videon yksinäisen ukrainalaissotilaan taistelusta kuutta venäläistä vastaan.

Lennokin kuvaama video ei sovi herkille. Siinä näytetään, kuinka lennokkien tukema ukrainalainen puolustaa asemaansa juoksuhaudassa venäläisiltä.

Ukrainalaissotilas on ruudun keskellä alhaalla. Venäläiset yrittävät edetä kuvassa vasemmalta. Puolustaja paiskoo videolla kranaatteja venäläisten asemiin. Hyökkäykset jäävät ponnettomiksi ja venäläiset eivät näytä tietävän, mitä heidän tulisi tehdä.

Videon lopussa näytetään lennokki pudottamassa kranaatti suoraan venäläisen poteroon. Räjähdys surmaa sotilaan.

Videon taistelija kuuluu Ukrainan 10, vuoristoprikaatin 8. pataljoonaan.

One Ukrainian Warrior in single-handed grenade combat with 6 Russians.

There were grenades and help of a drone. pic.twitter.com/iGIYj9qYNs

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) December 23, 2023