Lennokki-iskuilla Venäjälle voi olla yllättävä seuraus

Ukraina on tehnyt viimeisen viikon aikana suuren määrän lennokki-iskuja eri puolille Venäjää.

Monet lennokeista menivät ohi maaleistaan tai pudotettiin matkalla, mutta osa iskuista vaikuttaa onnistuneen. Laitteet olivat lentäneet satoja kilometrejä Krasnodarin, Moskovan ja Pietarin alueille.

Professori Mark Galeotti huomauttaa Venäjän presidentti Vladimir Putinin esittäneen Ukrainan sodan eksistentiaalisena konfliktina, joka voidaan kuitenkin pitää mukavalla etäisyydellä tavallisesta kansasta. Putinin kannalta erityisen kiusallinen oli Ukrjet UJ-22 -lennokki, joka syöksyi maakaasuaseman lähelle noin sata kilometriä Moskovan kaakkoispuolelle.

UJ-22:ta luultavasti ohjattiin suoraan ensimmäiset 150 kilometriä Ukrainan alueelta, minkä jälkeen se jatkoi matkaansa ennalta ohjelmoidun reitin mukaisesti. Lennokkoi ilmeisesti osui puidenlatvoihin ja putosi maahan ennen kohdettaan.

Iskusarja vaikuttaa aiheuttaneen hermostuneisuutta Venäjällä. Viime aikoina venäläisiä radiokanavia on myös hakkeroitu soittamaan perättömiä ilmahälytysviestejä.

– Perättömät tiedot lennokista Pietarin yllä johtivat sen ilmatilan sulkemiseen, lentoliikenteen perumisiin ja uudelleenreitittämiseen sekä hävittäjäkoneiden hälyttämiseen ilmaan. Puolustusministeriö väitti myöhemmin tämän olleen harjoitus, mutta harva vaikuttaa uskoneen selitystä sosiaalisessa mediassa, Mark Galeotti kirjoittaa Spectator-lehdessä.

Hänen mukaansa kyseessä on riskialtis strategia Ukrainan kannalta. Iskut voivat aiheuttaa levottomuutta ja rajoittaa Vladimir Putinin vaihtoehtoja. Presidentti voi lykätä tai välttää uusia liikekannallepanokierroksia, jos hän arvioi niiden poliittisen hintalapun liian korkeaksi. Iskut voivat toisaalta vahvistaa propagandaväitettä siitä, että sodassa on kyse ”kansallisesta selviytymisestä”.

Professori kehottaa seuraamaan erityisesti kahta asiaa.

– Ensinnäkin, pystyvätkö ukrainalaiset ylläpitämään ajoittaisia, mutta jatkuvia psykologisia hyökkäyksiä ja lennokki-iskuja? Ja ymmärretäänkö Kremlissä, ettei näitä kannata kiistää ja minimoida, vaan esittää vakavana uhkakuvana? Tässä sodassa on kyse yhtä paljon mielikuvituksesta ja politiikasta kuin tulivoimasta ja sotilaallisista manöövereistä, Mark Galeotti sanoo.

#Ukraine’s drone war on #Russia could backfire

On drones over Kolomna, Putin's need to balance fear and complacency, and Kyiv's apparent desire to bring the war to the Russians, for @spectator @SpecCoffeeHouse https://t.co/FyCJrXKAlh

— Mark Galeotti (@MarkGaleotti) March 1, 2023