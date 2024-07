Lennokki iskeytyi hyökkääjän raketinheittimeen – valtava räjähdys tallentui videolle

Hyökkääjän kalusto on useaan otteeseen osoittautunut heikoksi Ukrainan räjähdelennokkeja vastaan.

Sosiaalisessa mediassa kiertää video, puolustaja onnistuu tuhoamaan Venäjän liikkeellä olleen BM 21-Grad-raketinheittimen.

Alla olevassa videossa näkyy, kuinka lennokki lähestyy soratiellä kulkevaa raketinheitinajoneuvoa takaa päin. Kauempaa kuvaava toinen lennokki näyttää ajoneuvon tuhoutuvan kokonaan massiivisen räjähdyksen seurauksena.

BM 21-Grad on alun perin neuvostovalmisteinen raketinheitin. Se on laajalti käytössä ympäri maailmaa.

Destruction of the Russian BM-21 Grad MLRS with a big explosion at the end. And FPV attack attempt on a Russian fuel train. By “Ronins” unit.

BM-21 Grad: (47.388305, 35.790241) Zaporizhzhia front. https://t.co/wwUL2ukp3Ihttps://t.co/qM6dgexiDl pic.twitter.com/DqzfsVxsAc

— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) June 29, 2024