Lennokki iskee videolla Venäjän hirmuaseeseen kesken rakettitulituksen

Ukrainan turvallisuuspalvelu SBU:n erikoisjoukkojen kerrotaan tuhonneen venäläisen TOS-1A-raketinheittimen omavalmisteisella lennokkiaseella.

SBU on julkaissut Facebook-sivuillaan alla näkyvän videon lennokin iskusta. Lennokki lähestyy siinä sivusta peltotiellä tulittavaa heitintä, asettuu sen taakse ja syöksyy kohteeseensa. Sitten kuva pimenee.

Sosiaalisessa mediassa on julkaistu myös videoita, joiden väitetään näyttävän venäläisajoneuvon liekeissä iskun jälkeen. Näiden videoiden aitoutta ei ole voitu vahvistaa.

TOS-1A:ta on kutsuttu muun muassa ”korttelintuhoajaksi”. Verkkouutiset on kertonut epätavallisesta asejärjestelmästä tässä jutussa. Heitin ampuu termobaarisella räjähteellä varustettuja raketteja. Ne tuottavat varsin voimakkaan lämpö- ja painevaikutuksen. Aseen täysi, 24 raketin tuli-isku voidaan laukaista 12 sekunnissa, ja se tuhoaa täysin 200 kertaa 200 metrin laajuisen alueen. Ase soveltuu erityisen hyvin linnoitettujen asemien tuhoamiseen.

Ukrainan rintamalta kuvattujen videoiden perusteella Venäjä on käyttänyt asetta asutuskeskuksissakin.

Video of an improvised FPV loitering munition strike on a Russian TOS-1A thermobaric MLRS by Ukrainian SBU Alpha. https://t.co/lefp9YNFEt pic.twitter.com/LNkIj1Ptqo

— Rob Lee (@RALee85) March 8, 2023