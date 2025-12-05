Verkkouutiset

Île Longuen laivastotukikohta Bretagnessa Ranskassa. / Wikimedia Commons / Moreau Henri

Lennokkeja Ranskan sukellusveneiden tukikohdan yllä – sotilaat avasivat tulen

  • Julkaistu 05.12.2025 | 14:49
  • Päivitetty 05.12.2025 | 16:02
  • Droonit
Laivastotukikohta toimii osana Ranskan ydinasepelotetta.
Eilen Ranskan asevoimat avasi eilen illalla tulen Île Longuen ydinsukellusvenetukikohdan ympärillä lentäneitä lennokkeja kohden, kertoo Franceinfo.

Île Longuen ydinsukellusvenetukikohta sijaitsee Bretagnessa Luoteis-Ranskassa. Tukikohdassa on Ranskan neljä ydinsukellusvenettä, joista yksi on jatkuvasti merellä ylläpitäen ydinasepelotetta.

Drooneja on lennellyt eri eurooppalaisten sotilastukikohtien ympärillä viime kuukausina.

Viimeksi vastaavia tapauksia on ollut Belgiassa ja Saksassa, kuten Verkkouutiset on kertonut tässä ja tässä. Kuten Franceinfo kertoo, Venäjän arvellaan olevan näiden droonilentojen takana.

