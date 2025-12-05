Lennokkeja Ranskan sukellusveneiden tukikohdan yllä – sotilaat avasivat tulen

Eilen Ranskan asevoimat avasi eilen illalla tulen Île Longuen ydinsukellusvenetukikohdan ympärillä lentäneitä lennokkeja kohden, kertoo Franceinfo.

Île Longuen ydinsukellusvenetukikohta sijaitsee Bretagnessa Luoteis-Ranskassa. Tukikohdassa on Ranskan neljä ydinsukellusvenettä, joista yksi on jatkuvasti merellä ylläpitäen ydinasepelotetta.

Drooneja on lennellyt eri eurooppalaisten sotilastukikohtien ympärillä viime kuukausina.

Viimeksi vastaavia tapauksia on ollut Belgiassa ja Saksassa, kuten Verkkouutiset on kertonut tässä ja tässä. Kuten Franceinfo kertoo, Venäjän arvellaan olevan näiden droonilentojen takana.