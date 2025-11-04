Huoli Belgiassa: Oudot lennokit pörräsivät ilmavoimien tukikohdan luona

Viranomaiset ovat rekisteröineet 14 tunnistamatonta droonihavaintoa eri puolilla Eurooppaa viimeisten kahden kuukauden aikana, kertoo Defense News.

Viimeisin havainto on leijunut Belgian taktisten hävittäjien tukikohdan yllä, jonka kerrotaan myös sisältävän Yhdysvaltain taktisia ydinaseita.

Belgian puolustusministeri Theo Francken sanoi Belgian yleisradioyhtiö RTBF:n mukaan, että droonihavaintoja tehtiin kahtena perättäisenä yönä 1.–3. marraskuuta eri vaiheissa Kleine Brogelin tukikohdan lähellä.

Ensimmäiseen vaiheeseen sisältyi maan turvallisuusvirastojen ”radiotaajuuksien testaamiseen tarkoitettuja pieniä drooneja”, ja seuraavaan vaiheeseen sisältyi ”suuria droneja alueen ja ihmisten horjuttamiseksi”, Francken sanoi.

– Se muistuttaa vakoiluoperaatiota. Kenen toimesta, sitä en tiedä. Minulla on muutamia ideoita, mutta aion olla varovainen spekulaatioiden suhteen, hän lisäsi.

Yhdysvallat ei paljasta Euroopan maaperälle sijoitettujen taktisten ydinaseiden määrää, mutta asevalvontakeskus Center for Arms Control and Non-Proliferation arvioi, että viiteen NATO-maahan on varastoitu vähintään 100 Yhdysvaltain omistamaa ydinasetta. Niitä on kuudessa tukikohdassa, joista yksi on Kleine Brogel.

Lentotukikohta on myös Belgian F-16-koneiden koti ja siellä on tarkoitus isännöidä joitakin maan F-35-hävittäjiä, joista ensimmäiset on vastaanotettu lokakuussa.

Belgian kertomat kokemukset ovat viimeisimmät eurooppalaisten droonihavaintojen aallossa kuluvana syksynä. Aktiivisuuden huippu tapahtui syyskuun ja lokakuun vaihteen viikkona, jolloin merkittävää aktiivisuuden lisääntymistä raportoitiin pääasiassa Tanskassa, Norjassa, Saksassa ja Belgiassa.

Tämän usean maan aallon jälkeen droonihavaintojen määrä hidastui, mutta on jatkunut toistuvilla havainnoilla Belgiassa ja Saksassa viime viikolla. Yleisimmin havaintoja on raportoitu sotilaskohteiden ja lentokenttien lähellä. Droonien outo käytös käynnistyi syyskuun puolivälissä, kun Venäjä lähetti Ukrainan ja Valko-Venäjän kautta Puolan ilmatilaan useita räjähdelennokkeja, joista puuttui räjähteet.