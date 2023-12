”Lennokit paljon tehokkaampia kuin tykistö Venäjän kaluston tuhoamisessa”

Miehittämättömät ilma-alukset iskevät rintamalla monta kertaa enemmän vihollisen kalustoon kuin tykistö, kertoo Ukrainan turvallisuus-, puolustus- ja tiedusteluvaliokunnan sihteeri Roman Kostenko Ukrinformille.

– Lennokit ovat tehokkaampia, taloudellisempia ja tarkempia vihollisen kaluston tuhoamisessa kuin kymmeniä tuhansia dollareita maksavat tykistöammukset, hän jatkaa.

Kostenko kertoo matkustaneensa muutama kuukausi sitten pitkin rintamaa idästä etelään, jossa hän keskusteli prikaatin komentajien kanssa lennokkien tehokkuudesta suhteessa tykistöön.

– Sanotaanpa näin, kysyin kuinka moneen ajoneuvoon on osunut lennokit ja kuinka monta tykistökranaattia viimeisen kahden kuukauden aikana. Suurin osa vastasi, että tykistö osui yhteen tai ei ollenkaan, kun taas lennokit tuhosivat 10 tai 20 taistelusektorista riippuen. Ehkä asiat vaihtelevat jossain. Eikä tämä tarkoita, että tykistö menettäisi merkityksensä rintamalla, sen toiminta-alue on selkeästi määritelty ja aina relevantti. Puhun siis vain aiheutetuista tuhoista, Kostenko sanoo.

Hän korosti, että kotimainen lennokkiteollisuus on kehittynyt paljon ja sanoi myös, että tällä hetkellä suurin osa lennokeista on yksityisten yritysten valmistamia.

– Hallitus on jo keskittänyt huomionsa tähän. Ja teemme miljoona, tai ehkä enemmänkin lennokkeja, jos hallitus tarjoaa normaalit olosuhteet tälle alueelle kehittyä eikä estä valmistajien työtä tarpeettomilla byrokraattisilla menettelyillä ja rikosoikeudellisilla menettelyillä, Kostenko korosti.

Presidentti Volodymyr Zelenskyi on sanonut, että Ukraina tuottaa miljoona lennokkia ensi vuonna.

The warm meeting of a Ukrainian FPV drone and a russian 2S1 "Gvozdika" self-propelled artillery. And the massive explosion was the aftermath of the attack.

