Lennokit mullistivat sodankäynnin – näin niitä käytetään

Ukrainan sodassa lennokit ovat osoittautuneet erittäin tehokkaiksi aseiksi. Ukrainan itse kehittämän pienet aseistetut lennokit pudottavat huomaamattomasti pieniä räjähteitä hyökkääjän päälle samalla, kun isot Bayraktar -lennokit pystyvät aseillaan ohittamaan hyökkääjän ilmapuolustuksen ja iskemään tarkasti kohteisiinsa.

Erityisesti turkkilaiset Bayraktar -lennokit ovat saavuttaneet merkittävää mainetta sodan aikana. Toimiakseen tehokkaasti lennokki tarvitsee talouslehti Forbesin mukaan ympärilleen sen käyttöä tukevia osia. Lehden mukaan taivaalla lentävä lennokki on osa laajempaa asejärjestelmä, joka tarvitsee jokaisen osansa toimiakseen.

Forbesin mukaan lennokkeja täytyy olla mieluiten vähintään neljä, jotta yksi pystyy olemaan koko ajan ilmassa. Yhden lennokin ollessa ilmassa toinen on valmiina lähtemään lentoon, kolmas on nopeassa kenttähuollossa ja neljäs on huoltohallissa tarkastettavana ja korjattavana.

Lennokin operoiminen vaatii myös maa-aseman sekä tietoliikenneyhteydet lennokista saadun tiedon välittämiseksi muille joukoille. Toimiakseen lennokkijärjestelmä tarvitsee myös yhteyden maa-asemasta itse taivaalla liitävään lennokkiin tiedon siirtämiseksi ja käskyjen antamiseksi. Koska lennokki voi lentää hyvin kaukana komentokeskuksesta, tarvitsee se usein satelliittiyhteyden kommunikaatiota varten. Forbesin mukaan Ukraina käyttää todennäköisesti Turkin satelliittijärjestelmää Bayraktar -lennokkien ohjaamiseen.

Lennokkiteknologian on arvioitu mullistavan sodankäynnin luonteen. Ennen sodan alkua niiden tehokkuudesta ei oltu varmoja. Nyt näyttää siltä, että ilmassa jopa vuorokauden huomaamattomasti liitävät lennokit ovat osoittautuneet hyvin vaikeiksi torjua. Nykyaikaisten asejärjestelmien avulla ne voivat iskeä tarkasti ja tehokkaasti.